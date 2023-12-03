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國際要求延長休戰壓力升 以色列再炸加薩

中央社／加薩走廊3日綜合外電報導
以色列昨晚空襲命中加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，造成至少13人死亡。圖為紐瑟拉特難民營房屋被毀。（歐新社）
以色列昨晚空襲命中加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，造成至少13人死亡。圖為紐瑟拉特難民營房屋被毀。（歐新社）

國際社會要求加強保護平民以及延長與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）休戰協議的呼聲愈來愈高之際，以色列今天對加薩進行了轟炸。

法新社報導，以色列軍隊表示，自1日停火協議破裂以來，他們已在加薩發動了400多次攻擊，哈瑪斯則宣布對包括特拉維夫（Tel Aviv）在內的多個以色列城鎮進行「火箭彈轟炸」。

根據巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（Wafa）報導，以色列昨晚空襲命中加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，造成至少13人死亡。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）昨天嚴厲譴責以色列持續8週的戰爭中平民傷亡人數不斷上升，這場戰爭是因10月7日哈瑪斯對以色列發動前所未有的攻擊所引發。

賀錦麗在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）告訴記者：「太多無辜的巴勒斯坦人死亡，坦白說，加薩平民遭受的苦難，以及來自當地的畫面及影像令人震驚。」

加薩市阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）醫師奈姆（Fadel Naim）表示，院方太平間昨天收到30 具屍體，其中包括7名兒童。

43歲的貝爾（Nemr al-Bel）告訴法新社：「飛機轟炸了我們的房子：3枚炸彈，3棟房屋被毀。」他說，他估計家人中有10人死亡，「還有13人仍被埋在廢墟下」。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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