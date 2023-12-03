國際要求延長休戰壓力升 以色列再炸加薩

以色列昨晚空襲命中加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，造成至少13人死亡。圖為紐瑟拉特難民營房屋被毀。（歐新社）

國際社會要求加強保護平民以及延長與巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）休戰協議的呼聲愈來愈高之際，以色列 今天對加薩 進行了轟炸。

法新社報導，以色列軍隊表示，自1日停火協議破裂以來，他們已在加薩發動了400多次攻擊，哈瑪斯則宣布對包括特拉維夫（Tel Aviv）在內的多個以色列城鎮進行「火箭彈轟炸」。

根據巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（Wafa）報導，以色列昨晚空襲命中加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，造成至少13人死亡。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）昨天嚴厲譴責以色列持續8週的戰爭中平民傷亡人數不斷上升，這場戰爭是因10月7日哈瑪斯對以色列發動前所未有的攻擊所引發。

賀錦麗在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）告訴記者：「太多無辜的巴勒斯坦人死亡，坦白說，加薩平民遭受的苦難，以及來自當地的畫面及影像令人震驚。」

加薩市阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）醫師奈姆（Fadel Naim）表示，院方太平間昨天收到30 具屍體，其中包括7名兒童。

43歲的貝爾（Nemr al-Bel）告訴法新社：「飛機轟炸了我們的房子：3枚炸彈，3棟房屋被毀。」他說，他估計家人中有10人死亡，「還有13人仍被埋在廢墟下」。