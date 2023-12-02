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奧斯丁籲以勿把傷亡警告當耳邊風 否則平民變敵人在戰略戰敗

編譯盧思綸／即時報導
國防部長奧斯丁2日表示，保護平民是城鎮戰的重中之重，敦促以色列勿把對巴勒斯坦傷亡數的警告當耳邊風。（美聯社）
國防部長奧斯丁2日表示，保護平民是城鎮戰的重中之重，敦促以色列勿把對巴勒斯坦傷亡數的警告當耳邊風。（美聯社）

彭博資訊報導，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）2日出席「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum）表示，保護平民是城鎮戰的重中之重，敦促以色列勿把對巴勒斯坦傷亡數的警告當耳邊風，否則恐「把 平民變成敵人，把戰術上的勝利變成戰略上的戰敗」，足見美國對以巴重啟交戰的憂心再增。

奧斯丁說，「我已經以個人名義敦促以色列軍政領袖避免平民傷亡，並且避免發表不負責任的言論，以及遏止約旦河西岸定居者的暴力行動。」

諸多美國高級官員針對加薩傷亡向以色列發出示警，一開始多半是關起門來談，直到阿拉伯鄰國、人道團體乃至美國總統拜登（Joe Biden）的民主黨左派同志不斷施壓，美國政府不得不公開表態。

奧斯丁及其他高級官員固然持續表態支持以色列，同時也憂心一旦平民傷亡數再攀高峰，屆時恐怕再也站不住腳。

國務卿布林肯（Antony Blinken）本周出訪以色列談到，在以色列和哈瑪斯的休兵協議結束後，一旦國防軍往南加薩進攻，千萬不能重蹈覆轍北加薩的慘況。

另一方面，奧斯丁也重申美國提倡以色列和巴勒斯坦兩國方案。

他說，「美國政府認為以色列和巴勒斯坦務必設法共享他們都稱之為家園的土地。假如以色列人和巴勒斯坦人期好不容易等到衝突落幕，卻只是更加不安、憤怒或絕望，那麼這樁悲劇會變得更加複雜。」

以色列 巴勒斯坦 奧斯丁

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