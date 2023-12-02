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菲律賓大學彌撒傳爆炸 3死9傷 不排除親IS武裝分子報復

編譯盧思綸／即時報導
菲律賓馬拉韋市民答那峨州立大學3日上午體育館舉行彌撒驚傳爆炸，造成至少3人喪命、9人受傷，不排除親伊斯蘭國武裝分子實行報復。（取材自X平台）
菲律賓馬拉韋市民答那峨州立大學3日上午體育館舉行彌撒驚傳爆炸，造成至少3人喪命、9人受傷，不排除親伊斯蘭國武裝分子實行報復。（取材自X平台）

路透報導，菲律賓當地時間3日上午，南蘭佬省（Lanao del Sur）省府馬拉韋市（Marawi）民答那峨州立大學（Mindanao State University）體育館舉行彌撒時驚傳爆炸，造成至少3人喪命、9人受傷，不排除親伊斯蘭國（pro-Islamic State）武裝分子實行報復。

目前當局正在進行調查，諾布雷札（Allan Nobleza）准將表示其中一個偵辦方向是親聖戰團體伊斯蘭國的武裝分子。

2017年5月，馬拉韋遭伊斯蘭國東南亞分支的恐怖分子入侵，當局政府軍隊隨即展開圍剿，歷經5個月鏖戰，於當年10月底收付。

菲律賓軍方甫於2日表示在馬京達瑙省（Maguindanao del Sur）擊殺11名武裝分子，包括蘭佬伊斯蘭國（Dawlah Islamiyah）菲律賓成員。

南蘭佬省省長阿迪翁（Mamintal Adiong Jr.）譴責爆炸幕後黑手，「學校是推廣和平文化的中心，恐怖分子攻擊教育機構務必受到譴責。」

校方也發表聲明哀悼，「對於宗教集會上發生暴力事件感到萬分悲痛且震驚，校方以最強烈的態度對這種無意義且駭人的行為表示譴責」，並且將停課至另行通知。

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