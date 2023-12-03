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以哈停火談判陷僵局 內唐亞胡撤回團隊

編譯中心／綜合2日電
以色列總理內唐亞胡。（美聯社資料照片）
以色列總理內唐亞胡。（美聯社資料照片）

據半島電視台與CNN的報導，以色列總理辦公室表示，因為2日在卡達杜哈舉行的談判陷入「僵局」，內唐亞胡總理下令對外情報機構「摩薩德」局長巴尼亞（David Barnea）的談判小組回國。

聲明指控巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，「沒有履行其在協議的部分內容，其中包括參照交給哈瑪斯與其批准的名單，歸還全部被扣為人質的婦女與兒童。摩薩德局長感謝美國中央情報局的局長、埃及情報部長與卡達總理在驚人調停努力的合作，促使84名孩童婦女以及24名外國國民從加薩走廊獲釋」。

路透稍早報導，自從前次休戰協議破裂以來，以色列跟哈瑪斯一直在考慮釋放人質和停戰的新條款。根據知情人士說法，摩薩德的一個小組本來正在杜哈，與卡達調停人就加薩戰事再次暫停進行會談。

報導稱，卡達斡旋的會談著重在可能釋放婦女與兒童以外的新類別以國人質，另外就是休戰的條款。消息人士表示，此次談判的休戰條款跟1日破裂的協議有所不同。

根據半島電視台的即時報導，在以方決定從杜哈撤回談判小組之前，正在就可能延長停火與釋放更多俘虜進行談判，以方召回談判人員的原因之一在於，他們指稱哈瑪斯在將要釋放的十人名單加入了一些身亡的俘虜。記者指出，「以色列希望這十名將要釋放交換額外一天停火的人活著，而不是死了，他們希望那是一件單獨的事情」。

以軍估計，仍有至少136名人質在加薩的哈瑪斯手中，其中有17名婦孺。

哈瑪斯 加薩 以色列

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