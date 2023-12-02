2023史上最熱 料出現更多熱浪、野火、洪水等極端氣候

亞利桑納州鳳凰城今年7月連續高溫不退，當月25日氣溫高達華氏119度，破了紀錄，到26日傍晚的氣溫還有華氏115度。(美聯社)

聯合國 氣候專責機構最新報告指出，2023年幾乎確定會成為史上最熱的一年，依照此趨勢，地球預計會出現更多熱浪、野火、大洪水與冰川 融化等極端氣候現象。

世界氣象組織(WMO)在11月底的報告中指出，今年地球平均溫度預計會比工業化之前再增加華氏2.5度(攝氏1.4度)，增幅只比2015年巴黎氣候協議設定的本世紀末升溫目標上限低了0.1度。

另外，今年初的聖嬰現象(El Nino)，也就是造成太平洋海域升溫的現象，會讓明年的平均溫度超過巴黎協議設定的華氏2.7度(攝氏1.5度)目標上限。該機構秘書長塔拉斯(Petteri Taalas)說，「可以幾乎確定在未來四年內，升溫至少暫時會來到1.5度。」

WMO是在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行的聯合國氣候大會開始提出這份報告，當中也指出，關於巴黎協議的重要目標基準，將是1.5度升溫是否在30年的時間內持續，而非只看單一年份。不過，學者仍呼籲應該有明確的定義。

英國氣象局(Met Office)的貝茲(Richard Betts)在一份與艾希特大學(University of Exeter)合作，刊登在「自然」期刊上的新論文中表示，「關於違反巴黎協議的安全界線的明確性至關重要，若沒有取得共識，在面對氣候變遷 的影響變得更加緊迫時，我們將面臨分心和混亂的風險。」

塔拉斯指出，人類將看到溫度升高2.5至3度，屆時將頻繁見到氣候變遷帶來的負面影響，「冰川消失與海平面上升將在未來數千年出現。」

WMO指出，2015至2023年這九年是有紀錄以來最熱年份，雖然今年只計算前10個月份，但剩下的兩個月幾乎不太可能扭轉今年成為史上最熱一年的事實。不過，塔拉斯仍向外界提出幾項樂觀的發展，包括轉而採用再生能源以及生產更多的電動車，都有助於降低產生會吸熱的二氧化碳排放到大氣中。他說，「我們必須大幅減少使用燃煤、石油與天然氣才能避免升溫超越巴黎協議的目標。減少消耗化石燃料才是成功的關鍵。」