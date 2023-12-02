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克什米爾恐攻 武裝分子對巴士「無差別開槍」 9死25傷

中央社／新德里3日電
巴基斯坦控制的克什米爾地區發生恐怖攻擊，身分不明武裝分子向一輛巴士無差別開槍，導致9人死亡、25人受傷。（取材自X平台）
巴基斯坦控制的克什米爾地區發生恐怖攻擊，身分不明武裝分子向一輛巴士無差別開槍，導致9人死亡、25人受傷。（取材自X平台）

巴基斯坦控制的克什米爾（Kashmir）地區昨晚發生恐怖攻擊，身分不明武裝分子向一輛巴士無差別開槍，導致9人死亡、25人受傷。

印度與巴基斯坦均聲稱擁有克什米爾主權，各自控制部分地區，事發地點位於巴控克什米爾的齊拉斯城（Chilas）。

「今日巴基斯坦報」（Pakistan Today）引述當地警方報導，巴士昨天傍晚在公路行駛時遭不明武裝分子射擊，之後失控翻下山坡，撞上另一輛卡車，導致卡車起火，司機也不幸死亡。

事件造成8人當場死亡，包括2名士兵，1名傷者則送醫急救後不治。

當地行政首長可汗（Gulbar Khan）發布聲明，形容這是起「卑怯的恐怖攻擊事件」，表示已組成特別小組調查犯案者身分與動機，誓言全力在最短時間內將他們繩之以法。

截稿時尚無組織承認犯案。

巴基斯坦近月來恐怖攻擊事件大增，外界普遍認為多數與尋求在巴基斯坦建立「伊斯蘭哈里發國」的「巴基斯坦塔利班運動」（TTP）有關；TTP去年11月結束與巴基斯坦政府的停火協議。

根據巴基斯坦衝突與安全研究院（PICSS）的資料，光是今年8月就有99起攻擊事件，造成112人喪生、87人受傷，創下2014年11月以來紀錄；9月則有65起，造成136死144傷。

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