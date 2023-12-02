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委內瑞拉、蓋亞那陷邊境爭議 國際法院籲委國勿改變現狀

中央社／海牙、卡拉卡斯1日綜合外電報導

南美國家委內瑞拉與鄰國蓋亞那陷邊境領土爭議，國際法院（International Court of Justice）今天下令要求委內瑞拉勿採取任何舉措改變現狀。

路透報導，委內瑞拉與蓋亞那邊境領土糾紛主要涉及一個可能富含石油、目前由蓋亞那控制的區域。

儘管蓋亞那提出請求，但國際法院並未明確禁止委內瑞拉3日針對埃塞奎博（Essequibo）河附近區域的權利進行公投

不過，國際法院裁定，任何改變現狀的舉措都應被停止。審判長唐納福（Joan Donoghue）說，法院觀察到，事涉爭議的這塊領土目前由蓋亞那掌管並對此區域握有控制權。

唐納福表示：「委內瑞拉必須克制，不要採取任何可能改變目前情況的動作。」

蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）透過聲明回應指出：「如同法院表明的立場，不論12月3日公投結果為何，委內瑞拉都不能併吞或入侵蓋亞那領土，抑或採取任何其他行動來改變目前由蓋亞那掌管、控制的埃塞奎博地區現狀。」

另一方面，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）透過國營電視表示，公投將如期進行，同時也說，委內瑞拉希望透過協商來解決爭端。

委內瑞拉將進行的公投主要是「諮詢」性質，題目包括詢問民眾是否同意國土納入埃塞奎博地區並創立名為「蓋亞那埃塞奎博」（Guayana Esequiba）的州。分析家預期，公投將獲通過。

埃塞奎博地區面積約為16萬平方公里，大部分為茂密的叢林；在發現離岸石油與天然氣資源後，委內瑞拉近年又重新聲稱擁有此地區的主權。蓋亞那與委內瑞拉兩國的海上邊界也存有爭議。

委內瑞拉預計明年舉行總統大選，政治分析家認為，這項公投被視為政府支持度的考驗。

兩國邊界爭議也可能對選舉產生影響，軍事分析家米格爾（Rocio San Miguel）指出，若選舉將對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權造成威脅，「他就會用這個方式來暫停選舉」，主權爭議成了轉移注意力的一項策略。

米格爾分析，儘管委內瑞拉軍力比蓋亞那還強大，但也不足以對抗蓋亞那包括美國在內的盟友。

國際法院4月曾說，對委內瑞拉及蓋亞那主權糾紛有審判權，但最終判決可能需要好幾年才出爐。

蓋亞那 公投 石油

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