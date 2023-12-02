路透：以色列告知阿拉伯國家 擬於戰後加薩設緩衝區

埃及和區域消息人士透露，以色列已通知幾個阿拉伯國家，希望在加薩邊境的巴勒斯坦這側設立一個緩衝區，以防止未來發生攻擊，此為戰後加薩提議的一部分。（路透資料照）

埃及和區域消息人士透露，以色列 已通知幾個阿拉伯國家，希望在加薩 邊境的巴勒斯坦這側設立一個緩衝區，以防止未來發生攻擊，此為戰後加薩提議的一部分。

路透引述3位區域消息人士表示，以色列將其計畫告知埃及、約旦和阿拉伯聯合大公國。以色列和阿拉伯聯合大公國於2020年關係正常化。

消息人士還說，和以色列沒有外交關係的沙烏地阿拉伯也收到通知。沙國在美國斡旋下和以色列推動關係正常化，但因10月7日爆發的加薩戰爭而喊卡。

消息人士並未透露以色列擬設加薩（Gaza）緩衝區的計畫是如何傳達給利雅德當局。以色列和沙國沒有直接溝通管道。消息人士表示，非阿拉伯國家土耳其也接獲了通知。

以色列在為期7天的休戰結束後，於12月1日重啟攻勢。這項倡議並不意味著以色列攻勢很快將停止，卻凸顯出除既有的埃及和卡達等阿拉伯調停者以外，以色列也和其他國家接觸，尋求形塑戰後的加薩。

沒有一個阿拉伯國家表示願意在未來對加薩實施監督和管理，大多數阿拉伯國家都嚴厲譴責以色列的攻勢。根據加薩當局，以國的攻勢已造成巴勒斯坦1萬5000多人死亡，加薩城市地區大多被夷為平地。以方表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）10月7日發動的突襲造成1200人死亡，同時還劫持200多名人質。

要求匿名的3名消息人士之一，同時也是區域資深安全官員指出：「以色列希望在加薩和以色列之間從北到南建立一個緩衝區，以防止任何哈瑪斯或其他武裝分子滲透或攻擊以色列，」

阿拉伯聯合大公國官員在被詢及是否已得知這項緩衝區計畫時，未直接回應僅表示：「阿聯將支持所有相關各方商定的任何未來戰後安排」，以達到（區域）穩定，以及一個巴勒斯坦國家。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的外交政策顧問法克（Ophir Falk）告訴路透社：「這項計畫的細節更加詳細，是根據哈瑪斯事件後的3層進程。」

他在揭櫫以色列政府立場時說，這3層進程關於摧毀哈瑪斯、加薩非軍事化，以及加薩去激進化。

他表示，緩衝區計畫或許是非軍事化進程的一環。而在被問及以色列是否已將該計畫和阿拉伯國家等國際盟友提起時，他拒絕透露更多細節。

阿拉伯國家表示，以色列聲稱要消滅哈瑪斯的目標不可能達成，哈瑪斯並非單純是以色列能以武力摧毀的武裝勢力。

巴勒斯坦法塔派（Fatah）前領袖、曾是加薩地區安全首長的達蘭（Mohammad Dahlan）也表示，以色列提出的緩衝區計畫不切實際，無法保護以色列軍隊。2007年哈瑪斯取得加薩走廊控制權後，法塔派即被逐出加薩。

達蘭指出：「緩衝區可能使尼坦雅胡的部隊也成為該地區的目標。」