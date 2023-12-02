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美日等20多國簽署宣言 要求全球核電產能提高3倍

中央社／杜拜2日綜合外電報導
COP28正在杜拜舉行。（聯合報系特派記者林奐成／攝影）
COP28正在杜拜舉行。（聯合報系特派記者林奐成／攝影）

20多個國家今天在杜拜召開的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上要求2050年之前將世界核電產能提高到2020年水準的3倍，以助全球屆時達到淨零排放目標。

法新社報導，由美國、日本、數個歐洲國家到非洲的迦納等國背書的宣言指出，核能在達成碳中和目標上扮演「關鍵角色」。

以核能作為較潔淨的化石燃料替代選項具有爭議性，因為環保團體擔憂核能安全及核廢料處理。環保團體350.org便表示，2011年日本福島核災凸顯出原能的危險。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）在會議上表示：「我們不是要說服任何人相信，這絕對會是所有其他能源來源的壓倒性替代選項；但我們知道，因為科學與事實和證據呈現的實際情況告訴我們，若要達成2050淨零排放，不能不使用一些核能。」

簽署這份宣言的國家，還有英國、保加利亞、加拿大、捷克、芬蘭、法國、匈牙利、韓國、摩爾多瓦、蒙古、摩洛哥、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞典、烏克蘭和阿拉伯聯合大公國。

不過，350.org北美分部主任奧道爾（Jeff Ordower）表示：「我們雖然感謝（美國總統）拜登政府準備要投資化石燃料的替代選項，但我們已沒有時間浪費在危險的分心選項，例如核能。」

日本 拜登 瑞典

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