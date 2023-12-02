世銀：新氣候基金應由捐款國與受贈國共同控制

世界銀行總裁彭安杰。（路透）

世界銀行（World Bank）總裁彭安杰（Ajay Banga）今天說，剛獲各國同意成立的「損失與損害」基金，應由捐款國和受贈國共同控制如何使用這些財務資源。

法新社報導，彭安杰在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）一場活動上說：「現實是（世界）銀行目前不打算扮演分配資金的角色」。

「這要由一個必須成立的理事會來做，且應有捐款國和受贈國的代表。」

各國昨天在COP28會議上同意設置新的「損失與損害」（loss and damage）基金，供那些受到氣候變遷 衝擊的國家使用，目前已承諾提供約7億美元。

雖然目前這個數額遠遠不及發展中國家主張要應付多變氣候所需的1000億美元，但預計接下來數天還會增加。

彭安杰說，世界銀行在「損失與損害」基金中發揮的作用可能不大，僅止於管理日常運作。

發展中國家經常批評世界銀行，認為西方主要經濟體在這個機構的治理上擁有過大影響力。

根據歐洲與美國一項非正式協議，世界銀行自成立以來就由美國公民 領導，國際貨幣基金（International Monetary Fund）則由歐洲人掌管。

彭安杰談到「損失與損害」基金時說，「我們的工作就像受託管理人：我們經營、運作，希望確保錢流向對的地方，因為我們知道該怎麼做」。他也提到，這項基金仍在創設初期階段。

這屆氣候峰會 由阿拉伯聯合大公國主辦，超過140名全球領袖將輪番在今明兩天發言。外界認為，「損失與損害」基金的成立為峰會帶來一個好的開始。

氣候融資一直是峰會主要癥結點之一，應為碳排放量負起較大責任的富裕國家遲未兌現支援脆弱國家的承諾，這些脆弱國家對全球暖化的責任很小，但所受氣候變遷的影響卻最大。

彭安杰今天說，新基金一開始將試著幫忙為那些遭受氣候變遷衝擊的國家提供「技術協助和解析」的資金。

他說：「如果一切順利，大家在明年某個時候就會開始看到資金實際投入到現場援助各國。」