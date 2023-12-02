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以色列據報1年多前就知道哈瑪斯作戰計畫 「沒有跡象」顯示跟美國分享

編譯周辰陽／即時報導
傳以色列一年多前就知道哈瑪斯的作戰計畫。圖為哈瑪斯武裝分子攻進以色列南部後奪取以軍車輛。（路透）
傳以色列一年多前就知道哈瑪斯的作戰計畫。圖為哈瑪斯武裝分子攻進以色列南部後奪取以軍車輛。（路透）

美國媒體日前披露，以色列一年多前就知道巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的跨境攻擊計畫，卻因為認為內容野心太大而置若罔聞。但根據三位美方官員說法，沒有跡象顯示以方跟美國情報界分享了此事。

根據此前新聞，紐約時報11月30日報導，文件、電郵和訪談顯示，以國官員在哈瑪斯10月7日發動跨境攻擊的一年多前，就獲得了他們的作戰計畫，並將這分約40頁的文件命名為「耶利哥城牆」（Jericho Wall）。

 「耶利哥城牆」文件逐條概述了導致大約1200人死亡的恐攻行動，但以國軍事與情報官員卻認為該計畫野心太大，判斷以哈瑪斯的能力太難以執行。以國官員私下表示，如果以軍更認真看待「耶利哥城牆」的警訊，將大量增援部隊調往哈瑪斯襲擊的南部地區，本來是可以削弱襲擊，甚至加以阻止。

Politico在1日報導，匿名受訪的美國前現任官員表示，雖然美方與以色列有著密切的情報關係，但以方似乎沒有跟美方情報官員分享哈瑪斯的秘密作戰計畫。

一位官員說，「目前沒有跡象表明情報界收到了紐時昨（11月30日）晚報導的所謂『耶利哥城牆』文件」，但提醒「情報界肯定將繼續再檢查手上的資訊」。一位美國國會議員跟一位前官員也證實，以國官員並未把該計畫提供給美國情報界。這位前官員說，以色列沒有分享該文件「很有問題」。

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，他無法證實紐時的報導，要交給以色列發表評論。以色列國防軍發言人沒有回應置評請求。美國中央情報局（CIA）發言人拒絕評論。

Politico同時提到，在最近幾個星期，美國國會議員對政府多大程度上依靠以色列取得哈瑪斯相關情資提出了質疑。

報導指出，美國跟以色對外情報機構「摩薩德」長期維持著情報共享關係，而摩薩德先前對盤據加薩走廊的哈瑪斯建立了強大的資料收集行動。然而，但在以色列未能即時偵測與阻止10月7日跨境襲擊之後，美國一些國會議員和政府內部官員質疑，華府是否應該繼續如此高度依賴以色列取得哈瑪斯相關情資。

哈瑪斯 以色列 加薩

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