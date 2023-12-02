「扔衛生紙到拉麵碗」惹怒日本業者 律師：恐要負賠償責任
許多人習慣用餐後，將衛生紙、垃圾集中放在碗裡，希望讓清潔人員好整理。但日本知名拉麵店「家系拉麵Tatsuya」業者直言，使用過的衛生紙有衛生疑慮，不應放回碗裡，若未來持續發生，將不提供免費衛生紙。日本一名律師也表示，餐廳如果因此將碗丟棄，顧客恐面臨賠償責任。
日本拉麵店業者在X平台上發文指出，最近店裡很常發生有顧客用餐後，將使用過的衛生紙放在碗裡。業者氣炸說道：「你是那種在家吃飯時，會把衛生紙放在碗裡的人嗎？你吃完飯後，難道不是把衛生紙丟進垃圾桶，而是叫你老婆丟掉嗎？」
業者呼籲所有顧客停止將衛生紙丟進碗裡的行為，因為店裡的餐具屬於共享財產，此舉可能引發衛生問題，而且櫃檯和桌子上都有提醒標示，垃圾桶就位於衛生紙放置處的正下方。業者最後警告，如果顧客仍未改善，最壞情況下將不繼續提供免費衛生紙。
據日媒Otonanswer報導，日本芝崇光律師事務所牧野和夫律師對此說明，「當顧客在餐廳吃拉麵時，他們可能會觸摸碗，但在這種情況下，用清潔劑徹底清洗然後消毒，碗的有效性就會恢復。但刑事犯罪損壞財產需要有損壞財產的意圖，因此雖然取決於將用過的紙巾放入碗中的行為嚴重程度，但很難確立刑事損壞指控」。他補充，餐廳如果因衛生問題將碗丟棄，就會蒙受損失，這時無論是否故意將紙巾放入容器內，根據日本民法第709條，顧客就有可能承擔損害賠償責任。
#家系ラーメンたつ家 #たつ家#ラーメン #宇都宮— 家系ラーメンたつ家 (@tatuyautsunomia) April 4, 2023
最近多いんですけど…
家でもご飯食べたら丼にティシュとか入れるお方なんですかね？
ご飯食べた終わったらティシュをごみ箱に捨てないで奥様に捨ててもらってるんですかね？
共有物なのでやめていただきたいです。 pic.twitter.com/1Fwyd020JT
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