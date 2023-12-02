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「扔衛生紙到拉麵碗」惹怒日本業者 律師：恐要負賠償責任

聯合新聞網／即時報導
不少人用餐後會將垃圾放回碗裡，但日本拉麵店業者認為這會引發衛生疑慮。圖為示意圖。（取材自unsplash.com/@candidbcolette）
不少人用餐後會將垃圾放回碗裡，但日本拉麵店業者認為這會引發衛生疑慮。圖為示意圖。（取材自unsplash.com/@candidbcolette）

許多人習慣用餐後，將衛生紙、垃圾集中放在碗裡，希望讓清潔人員好整理。但日本知名拉麵店「家系拉麵Tatsuya」業者直言，使用過的衛生紙有衛生疑慮，不應放回碗裡，若未來持續發生，將不提供免費衛生紙。日本一名律師也表示，餐廳如果因此將碗丟棄，顧客恐面臨賠償責任。

日本拉麵店業者在X平台上發文指出，最近店裡很常發生有顧客用餐後，將使用過的衛生紙放在碗裡。業者氣炸說道：「你是那種在家吃飯時，會把衛生紙放在碗裡的人嗎？你吃完飯後，難道不是把衛生紙丟進垃圾桶，而是叫你老婆丟掉嗎？」

業者呼籲所有顧客停止將衛生紙丟進碗裡的行為，因為店裡的餐具屬於共享財產，此舉可能引發衛生問題，而且櫃檯和桌子上都有提醒標示，垃圾桶就位於衛生紙放置處的正下方。業者最後警告，如果顧客仍未改善，最壞情況下將不繼續提供免費衛生紙。

據日媒Otonanswer報導，日本芝崇光律師事務所牧野和夫律師對此說明，「當顧客在餐廳吃拉麵時，他們可能會觸摸碗，但在這種情況下，用清潔劑徹底清洗然後消毒，碗的有效性就會恢復。但刑事犯罪損壞財產需要有損壞財產的意圖，因此雖然取決於將用過的紙巾放入碗中的行為嚴重程度，但很難確立刑事損壞指控」。他補充，餐廳如果因衛生問題將碗丟棄，就會蒙受損失，這時無論是否故意將紙巾放入容器內，根據日本民法第709條，顧客就有可能承擔損害賠償責任。

日本

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