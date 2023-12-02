西班牙「男女合監」 為獄友重返社會做準備

西班牙西北部一處監獄 裡，一名女囚犯與21名男獄友一起踢足球 。這是西班牙男女合監的場景，但在歐洲仍屬罕見。

中央社報導，加利西亞自治區特謝羅（Teixeiro）監獄的一側，從2021年開始實施男女合監，目的是讓囚犯為出獄後，重新融入社會有更好的準備。

這座監獄的曼德拉牢房（Nelson Mandela cell）關有55名囚犯，其中20人為女性。男女囚犯在這裡一起進行日常活動，例如運動、團體治療及職業訓練。

在牢房餐廳裡，可看到男女囚犯一同準備餐點，在健身房裡，可看到女獄友和其他男囚犯一起運動。獄友必須自願選擇到這個牢房區，獄方還須依據他們的表現而挑出人選。因性暴力而入獄者被排除在外。

西班牙實驗男女合監的做法已有超過20年的時間，目前共有20個男女合監的牢房，共有202名女囚及925名男獄友參與共同活動。西班牙總共有約4萬7000人被關在監獄，這只是其中一小部分。

不過，在歐洲其他地方，男女合監並不常見。例如，鄰近西班牙的法國雖然2009年已核准男女合監，但目前還沒有像特謝羅監獄這樣男女合監的牢房，不同性別的獄友只會一起參加安排好的活動。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）領導的政府鼓勵監獄體系進一步拓展男女合監的牢房。

特謝羅監獄副主任阿里亞斯（Nadia Arias）說，「囚犯為獄外生活做準備的時候卻只能跟社會一半人口相處，這沒道理」，男女合監的牢房有助囚犯適應男女共存的社會。