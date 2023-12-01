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最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

傳布林肯籲改變南加薩戰略 暗示以色列「數月瓦解哈瑪斯」行不通

編譯周辰陽／即時報導
以色列總理內唐亞胡（右）11月30日在耶路撒冷會晤美國國務卿布林肯。（歐新社）
以色列總理內唐亞胡（右）11月30日在耶路撒冷會晤美國國務卿布林肯。（歐新社）

以色列媒體11月30日報導，美國國務卿布林肯當天出席的以國戰爭內閣會議發言紀錄遭到外洩，顯示他向以方戰時最高層表示，在加薩走廊南部展開軍事行動時，不能如法炮製北加薩的戰法。同時，以軍只有幾周的時間，完成摧毀巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的任務。

以色列時報報導，以國第12頻道電視台新聞只用希伯來文翻譯引述了布林肯據報在戰爭內閣會議的發言，根據他們回譯的英文，布林肯告訴以國高層，「你們不能像在北部那樣，在南加薩展開行動，那裡有2百萬巴勒斯坦人」。

根據以色列時報的推測，布林肯說的是猛烈的空中轟炸與壓倒性地面行動。他告訴以國戰爭內閣，「你們需要從他們的家疏散更少的人，攻擊時更加精準，不要擊中聯合國設施，確保（平民）有著足夠的保護區。如果沒有？就不要攻擊有著民眾的地方，你們的行動系統是什麼？」

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）答稱，以軍遵循著比例、區別與國際法等原則，「在某些情況下，我們根據這些原則攻擊，某些情況是我們決定不攻擊，因為我們等待著更好的機會」。

據轉述，以國國防部長葛朗特（Yoav Gallant）宣稱整個以色列社會團結一致，支持瓦解哈瑪斯的目標，「哪怕需要幾個月的時間」。但布林肯回答，「我不覺得你們有這樣的信任」。

布林肯同時據報就以色列對戰後加薩的計畫施壓內唐亞胡內閣，「你不希望隔天就出現巴勒斯坦自治政府（PA），我們理解，消滅一個想法的最佳途徑，就是提出一個更好的想法，區域其他國家需要知道你們正在計畫些什麼」。

對此，以色列總理內唐亞胡表示，「只要我坐在這張椅子上，支持、教育跟資助恐攻的巴勒斯坦自治政府就不會在哈瑪斯之後的日子統治加薩」。

以色列 布林肯 加薩

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