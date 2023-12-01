Google讓步了 願意每年花7500萬 造福加拿大新聞產業

搜尋引擎巨頭Google和加拿大政府達成協議，同意每年支付1億加幣，挹注加拿大新聞媒體機構，結束長達半年的拉鋸戰。(路透)

搜尋引擎巨頭Google 和加拿大 政府達成協議，同意每年支付1億加幣(約7429萬美元)，挹注加拿大新聞媒體機構，結束雙方長達半年拉鋸戰。

英國金融時報報導，今年6月22日，加拿大通過「線上新聞法」（Online News Act），要求數位平台巨頭和加拿大媒體洽談商業協議、付費使用媒體新聞內容，否則將面臨具約束力的仲裁，法令將在12月19日生效。

可是臉書母公司Meta拒絕和媒體分潤，8月宣布停止在加拿大提供新聞內容，Google則威脅除非加拿大政府削弱規範管道，否則法令在12月中旬生效後將跟進Meta腳步。

不過，加拿大文化遺產部長史昂基（Pascale St-Onge）29日聲明，加拿大政府和Google達成協議，Google同意每年支付1億加幣，將「造福新聞產業，同時允許Google持續提供加拿大人可靠的新聞資訊。」

這項金額低於政府估計的賠償金額，避免了加拿大可能出現的網路新聞封鎖。

史昂基表示：「十多年來，新聞機構因Google等大型數位平台的到來而受到干擾。在加拿大，近500家媒體機構關門，數千名記者失業。」

她說：「今天，我宣布我們已經與Google找到了實施線上新聞法案的前進道路。這是一個歷史性的發展，將在加拿大的數位平台和新聞業之間建立更公平的商業關係。」

另外史昂基補充，Google資金將統一放在共同基金，省去和個別媒體機構交涉。

根據該協議，Google得以選擇與代表所有加拿大媒體的單一團體談判，而不是尋求一對一協議，之後，這筆錢將根據每個出版商和廣播電視公司雇用的全職記者人數進行分配。

加拿大總理杜魯多 （Justin Trudeau）也表示，這是項很好的消息，此協議「將在世界各地引發回響」，尤其民主國家也掙扎於像加拿大媒體所面臨的同樣挑戰。

Google此前堅決反對被迫分潤，憂心先例一開，日後其他種類的連結機構紛紛仿效。