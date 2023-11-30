Google妥協 同意每年付1億加幣給加拿大媒體 繼續提供加國新聞

搜尋引擎巨頭Google和加拿大政府達成協議，同意每年支付1億加幣，挹注加拿大新聞媒體機構，結束長達半年的拉鋸戰。（路透）

英國金融時報報導，搜尋引擎巨頭Google 和加拿大 政府達成協議，同意每年支付1億加幣(約7349.6萬元)，挹注加拿大新聞媒體機構，結束雙方長達半年拉鋸戰。

今年6月22日，加拿大通過《線上新聞法令》（Online News Act），要求數位平台須就新聞內容獲取的流量及營收付費給媒體機構，法令將在12月19日生效。

可是臉書 母公司Meta拒絕和媒體分潤，8月宣布停止在加拿大提供新聞內容，Google則威脅除非加拿大政府削弱規範管道，否則法令在12月中旬生效後將跟進Meta腳步。

不過，加拿大文化遺產部長史昂基（Pascale St-Onge）29日聲明，加拿大政府和Google達成協議，Google同意每年支付一億加幣，將「造福新聞產業，同時允許Google持續提供加拿大人可靠的新聞資訊。」

另外史昂基補充，Google資金將統一放在共同基金，省去和個別媒體機構交涉。

Google此前堅決反對被迫分潤，憂心先例一開，日後其他種類的連結機構紛紛仿效。除此之外，Google認為搜尋引擎的連結相對為新聞網站引入流量，每年相當於2.5億加幣的價值。