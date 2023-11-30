兩哈瑪斯槍手突襲耶路撒冷巴士站 至少二死八傷

以色列耶路撒冷城30日早晨上班忙碌時分突傳哈瑪斯槍手在巴士站開槍殺人事件，造成至少兩人死亡、八人受傷。（路透）

以色列 耶路撒冷城30日早晨上班忙碌時分突傳哈瑪斯 槍手在巴士站開槍殺人事件，兩名巴人好戰組織「哈瑪斯」(Hamas)疑似兄弟槍手步出汽車後，持步槍及手槍朝巴士站等車人群射擊，造成至少兩人死亡、八人受傷；以國警方表示，槍手已「在現場喪失行動力」。

每日郵報(Daily Mail)報導，遇害喪生的是一名70多歲男子，以及一名24歲女性；至少八人受傷，其中五人傷勢危殆。

影片來源：YouTube

被攻擊的巴士站位在耶城西區，當地沒有檢查哨保衛城市入口。

後經揭露，兩名槍手是來自東耶路撒冷的38歲穆拉德‧尼默(Murad Nemer)及30歲的易布拉辛‧尼默(Ebrahim Nemer)兄弟。兩人都是已知的哈瑪斯幹員。

耶路撒冷警察局長托爾格曼(Doron Torgeman)在現場表示，兩名恐怖分子搭汽車抵達，一人持M-16步槍，另一人使用手槍。

流傳在社媒的畫面顯示，持槍荷武的警方包圍兩具趴在地上的屍體，兩人顯然已經喪生。

這場攻擊距以、哈暫時停火進入第七天幾個小時，再過不久停火即將失效。