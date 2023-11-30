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休戰截止最後一刻 哈瑪斯10人質換30巴人 同意多延長4天

編譯中心／綜合29日電
一名消息人士表示，哈瑪斯願意多延長休戰4天並釋放更多以色列人質，換取以色列釋放更多關在以國監獄的巴勒斯坦囚犯。(路透)
一名消息人士表示，哈瑪斯願意多延長休戰4天並釋放更多以色列人質，換取以色列釋放更多關在以國監獄的巴勒斯坦囚犯。(路透)

彭博資訊報導，哈瑪斯於29日晚間釋放10名人質換取30名巴勒斯坦人，隨著以色列和哈瑪斯的休兵協議即將在幾小時結束，卡達和美國可能說服雙方再延長協議。

此次獲釋人質均為婦孺，孩童和婦女各5名，而哈瑪斯也履行另一項協議，釋放4名泰國人和2名俄羅斯籍以色列人。

卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）表示有信心過去幾天的進展可以繼續維持。

除此之外，以哈宣布最後一波交換行動的同時，美國國務卿布林肯也降落特拉維夫，這是他在以哈衝突爆發後第三次出訪以色列，也為勸說延長協議帶來希望。

一名知悉協議交涉的人士透露，有可能再延長兩天，甚至更長。

儘管如此，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示以色列終將重啟戰爭，實現消滅哈瑪斯及其威脅的目的。

內唐亞胡29日聲明：「現在沒有不重回作戰直到大局底定的狀況，這是我的策略，這背後是全體國安內閣、政府和士兵以及人民，這就是我們要做的。」

以色列和哈瑪斯的休兵協議預計在當地時間30日上午7時截止。

消息人士29日表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯願意延長休戰四天並釋放更多以色列人質，換取以色列釋放更多巴勒斯坦囚犯，居中斡旋的卡達正在尋求以哈能夠長期停火。美國國務卿布林肯第三度訪以色列，就加薩援助與停火協議進行談判，突顯出此事的急迫性。

中央社引述法新社報導，消息人士說，哈瑪斯「告知斡旋者，願意延長休戰四天」。卡達外交部發言人安薩里表示，正在尋求「長期休戰安排，促成進一步談判，最終讓這場戰爭畫下句點」。

以色列已表示，只要哈瑪斯持續每天釋放至少10名以色列人質，就同意延長休戰；不過，隨著婦孺人質逐漸獲釋，再延長休戰可能還需協商，讓哈瑪斯同意釋放以色列男性人質。

一名了解談判內容的消息人士向法新社透露，協商「聚焦於把已延長的人道暫停協議這項進展當基礎，就下一階段可能達成的協議，展開進一步談判」。

另據路透報導，以色列媒體引述總理辦公室表示，以色列已收到哈瑪斯將釋放的人質名單。

以色列已表示，只要哈瑪斯持續每天釋放至少10名以色列人質，就同意延長休戰。不過，隨著越來越少婦孺仍被俘虜，再延長休戰可能還需要協商，讓哈瑪斯同意首度釋放部分被擄的以色列男子。

一架載著獲釋以色列人質的直升機，降落在特拉維夫的伊奇洛夫（Ichilov）醫院。...
一架載著獲釋以色列人質的直升機，降落在特拉維夫的伊奇洛夫（Ichilov）醫院。（美聯社）

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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