救援加薩 美機送物資、法艦助醫療

美國空軍C-17運輸機載有醫療補給品和即食食品，運送至埃及。（取材自facebook.com/USAID）

美國高級官員28日表示，美國將向埃及派遣三架軍用飛機，在以色列 和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的停火期間，為加薩 走廊提供重要的人道援助；法國直升機航空母艦「迪克斯木德號」（Dixmude）已抵達埃及碼頭，本周稍晚可開始治療受傷的加薩兒童。

埃及金字塔報28日報導，自10月7日以哈戰爭爆發後，美國軍方將首次向加薩走廊運送包含有食品、醫療用品和冬季裝備的人道救援物資。

據報導，拜登雖然呼籲要以色列減少加薩平民傷亡，但堅定支持以色列，並向以色列運送軍事援助；而在這場已長達一個半月的以哈戰爭期間，美國未曾動用過軍方力量來向加薩走廊提供人道援助。

路透報導，法國「迪克斯木德號」是以哈衝突爆發以來，第一艘泊靠埃及的西方軍艦，停泊地點在加薩以西50公里的阿里什（al-Arish），這個地區已成為國際馳援加薩的重要轉運站。

以哈暫時停火，讓更多援助有機會進入加薩，並展開撤出受傷平民的程序。

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）接受歐洲第一電台（Europe 1）訪問時說：「我們這艘船被改裝成醫院，28日已抵達。船上有40張病床。」他還說，希望這艘船能於本週開始收治病患。

義大利 也已派遣一艘海軍醫療船；此外，英國可能很快就會派出一艘改裝為醫療用途的船。

世界衛生組織（WHO）發言人警告說，加薩走廊孩童傳染病和腹瀉病例激增，若當地衛生系統遲遲未能修復，死於疾病的人恐怕會比死於轟炸的人還多。

根據聯合國認為可靠的數據，加薩衛生當局表示，已證實有超過1萬5000人死於以色列對這塊狹窄飛地的轟炸，其中約4成是孩童，還有更多人恐怕葬身瓦礫堆下。