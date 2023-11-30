金正恩學他爸準備交棒？女兒被吹捧為「新星女將軍」

北韓領導人金正恩(右)與女兒金主愛(左)。(Getty Images)

北韓 日前成功發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」後，領導人金正恩 的女兒金主愛被吹捧為「新星女將軍」，對此南韓分析人士指出，此舉可能被解讀為金正恩健康出問題，將火速任命接班人。

美國自由亞周電台（RFA）等報導，為慶祝成功發射軍事偵察衛星「萬裡鏡-1號」，北韓23日舉行平壤市委、國家保衛省、社會安全省幹部演講會，會中對金主愛進行個人崇拜，稱其為「北韓新星女將軍」，並稱「朝鮮邁入太空 強國時代」，「在朝鮮的新星女將軍的帶領下，太空強國時代的未來將更加輝煌」等。

2016年脫北的南韓執政黨議員太永浩表示，若報導屬實，代表北韓政權最高層指定金主愛為接班人的內部程序已經走完；他進一步指出，北韓已故最高領導人金正日當時因腦中風行動不便，病情無法隱瞞被傳開後，2009年初給24歲的金正恩授予「金大將」稱號，並突然要求全國民眾歌唱名為「腳步」的歌曲，開始對金正恩的偶像化和造神運動。

太永浩稱，北韓當時並未召開勞動黨全會以宣布金正恩為接班人，但是看到金正恩被授予「金大將」稱號後，北韓民眾都認為接班人任命過程已結束。

他分析指出，如果北韓將10多歲的金主愛和衛星發射成功相結合並進行偶像化，那從北韓的標準和觀念來看也十分不尋常，連北韓民眾也會認為金正恩出現了健康問題，並且因此火速任命接班人。