美「寡婦製造機」墜海出事 首在日本發生死亡事故

一架搭載6人的V-22「魚鷹」運輸機墜海，成為魚鷹在日本發生的第一起死亡事故，圖示意圖。（取材自維基百科）

美軍一架搭載6人的V-22「魚鷹」傾斜旋翼機，29日下午約2點47分墜入日本 鹿兒島縣屋久島外海。日本放送協會（NHK）引述該島漁會和海上保安廳報導，趕往事故海域的多艘漁船在搜索後尋獲3人，其中1名男子被救起送醫宣告不治，成為魚鷹在日本發生的第一起死亡事故。目擊者表示，飛機當時突然翻轉，然後起火爆炸墜海。

日本第10管區海上保安本部獲報，一架美軍魚鷹運輸機墜海，正在附近海域的漁船隨即停止作業馳援，下午4點41分在距離事故海域約3公里外海上發現1人已無意識與呼吸，疑似為機組員。據日媒報導，機上原傳出搭載8人，但美軍已更正為6人。

日本氣象廳表示，事發地點當時天氣晴朗，沒發布任何「注意」或者「警報」。日本首相岸田文雄 和內閣官房長官松野博一則強調，救人第一；沖繩縣知事玉城則希望在釐清事故原因之前先停飛。

每日新聞報導，擁有垂直起降能力的魚鷹機，由美軍陸戰隊從2012年10月起部署在位於日本沖繩縣宜野灣市的駐日美軍普天間基地。美國空軍接著也從2018年10月起，在東京都福生市的橫田基地部署魚鷹機。

魚鷹機從研發階段開始就相繼傳出死亡意外等情況，甚至被稱為「寡婦製造機」。2012年4月及6月魚鷹機分別在摩洛哥及美國佛羅里達州墜機，2015年在夏威夷 降落失敗，造成2人死亡；2016年12月13日在沖繩縣名護市外海迫降機體嚴重損毀，造成2人受傷，2023年9月更是接連發生3起魚鷹機緊急著陸事故。