我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

COP28登場 國際組織籲勿以核電拖延能源轉型

記者胡瑞玲／台北即時報導
COP28登場，國際組織籲勿以核電拖延能源轉型。（圖：綠盟提供）
COP28登場，國際組織籲勿以核電拖延能源轉型。（圖：綠盟提供）

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）29日正式登場，多個國際反核組織聯合組成的「無核氣候聯盟」（Don't Nuke the Climate，DNtC）發布共同聲明，呼籲面對氣候變遷應以再生能源作為因應之道，不應再以核電混淆視聽，讓核電產業用未經證實的技術與虛假的承諾，拖延全球真正邁入能源轉型的進程。

身為「無核氣候聯盟」成員之一的台灣綠色公民行動聯盟表示，部分擁核國家預計在COP28會議期間，將偕同核工業提出「擁核方案」，欲復興核電產業，因此包含澳洲、日本、德國、韓國、法國、南非、台灣等多國民間團體代表於15日召開線上論壇，決議共同在COP28會議前發布國際聲明，強調不應把核電作為解決氣候問題的方案，各國政府應採取更有效的氣候行動。

DNtC指出，由於成本超支與期程延宕，美國的Nuscale「小型模組化反應爐」（Small Modular Reactor，SMR）計畫終致失敗，突顯這項技術的可行性在本質上未經證實，更從未於世界上任何地方取得商業應用。

台灣綠盟指出，近期台灣有總統候選人提出核電延役或重啟核電的政策，違背世界逐步淘汰核電的潮流，在2022年核電占全球作為發電占比已是40年來新低，僅9.2%，而台灣的核電占比也僅8.2%，已被綠電的8.3%超越。候選人大肆談論的「小型模組化反應爐」（SMR）是尚未經過證實與檢驗的技術，核融合也仍在科學研發階段，與台灣現有老舊核電沒有關聯，更不該成為支持老舊核電的理由。

澳洲環保基金會說，若要因應氣候變遷的衝擊，須基於真實存在、實際可運用的技術來採取緊急行動，且我們正面對關鍵時刻，沒有條件讓核電產業用未經證實的技術與虛假的承諾，繼續虛耗時間、資源與精力。

國際環保組織「生態保衛」共同創辦人、「另類諾貝爾獎」得主斯利魏雅克（Vladimir Slivyak）指出，核能既容易受到氣候變遷的影響，也易受到戰爭的威脅。日益增多的氣候變遷後果，如洪水、颶風、乾旱、熱浪或暴風雨，都為核能安全帶來巨大風險。

魏雅克進一步表示，戰爭同時也提高了軍事攻擊的風險，就像在烏克蘭的札波羅熱核電廠所發生的那樣；在當今不穩定的世界中，核能產生額外的放射性災害風險。它還存在核擴散的風險，因為每個民用核電廠都會產生可用於製造核爆炸裝置或髒彈的核材料，相較之下，再生能源不存在這些風險。

法國的核能安全監督組織表示，核能和燃煤電廠需大量水進行冷卻，但因氣候危機，河流提供的水量減少且變得更加溫暖，未來為農業和飲用提供足夠的水也將變得更加困難，我們無法承擔將水浪費在冷卻核電廠的情況。

德國反核組織指出，從核燃料鏈的開始到結束，皆有各種類型的核廢料產生，消耗和汙染大量的水資源；高放射性核廢料正在全球核電廠不斷累積，目前尚無解決方案，過去也已經有大量的核廢料被排放、丟棄到海洋中，且正持續在汙染水域，國際的核能遊說團體在其宣傳中卻往往選擇不提及這些資訊。

氣候變遷 澳洲 德國

上一則

以哈休兵有望延長 以色列官員：預計再停火2至3天

延伸閱讀

岸田20日訪福島 最快22日決定核處理水何時入海

岸田20日訪福島 最快22日決定核處理水何時入海
COP28 歐盟聚焦增3倍再生能源、2倍能源效率

COP28 歐盟聚焦增3倍再生能源、2倍能源效率
核電需求再起 鈾價衝15年高點

核電需求再起 鈾價衝15年高點
太貴了…美第一個小型核電廠案 因不斷追加成本而終止

太貴了…美第一個小型核電廠案 因不斷追加成本而終止

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
泰國東北部呵叻（Korat）25日一場婚禮爆出恐怖血案，29歲新郎突然大肆開槍，死者包括新娘、岳母等人。 （示意圖／ingimage）

泰國婚禮爆駭人血案 新郎掃射新娘、岳母再自轟 釀5死1傷

2023-11-27 19:53
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
俄羅斯總統普亭(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)

「早已沒有退路」 烏克蘭為何不願與俄羅斯和談？

2023-11-29 15:37
前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲。(路透)

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

2023-11-29 21:09
南韓2名女公務員疑似兼差擔任情色直播主，其中1人還在辦公室開直播「解放春光」。圖／取自韓網論壇、ingimage（示意圖）

辦公室也淪陷？女公務員上班脫衣直播「情色放送」 高層震怒慘了

2023-11-25 04:12

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元