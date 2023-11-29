COP28登場，國際組織籲勿以核電拖延能源轉型。（圖：綠盟提供）

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）29日正式登場，多個國際反核組織聯合組成的「無核氣候聯盟」（Don't Nuke the Climate，DNtC）發布共同聲明，呼籲面對氣候變遷 應以再生能源作為因應之道，不應再以核電混淆視聽，讓核電產業用未經證實的技術與虛假的承諾，拖延全球真正邁入能源轉型的進程。

身為「無核氣候聯盟」成員之一的台灣綠色公民行動聯盟表示，部分擁核國家預計在COP28會議期間，將偕同核工業提出「擁核方案」，欲復興核電產業，因此包含澳洲 、日本、德國 、韓國、法國、南非、台灣等多國民間團體代表於15日召開線上論壇，決議共同在COP28會議前發布國際聲明，強調不應把核電作為解決氣候問題的方案，各國政府應採取更有效的氣候行動。

DNtC指出，由於成本超支與期程延宕，美國的Nuscale「小型模組化反應爐」（Small Modular Reactor，SMR）計畫終致失敗，突顯這項技術的可行性在本質上未經證實，更從未於世界上任何地方取得商業應用。

台灣綠盟指出，近期台灣有總統候選人提出核電延役或重啟核電的政策，違背世界逐步淘汰核電的潮流，在2022年核電占全球作為發電占比已是40年來新低，僅9.2%，而台灣的核電占比也僅8.2%，已被綠電的8.3%超越。候選人大肆談論的「小型模組化反應爐」（SMR）是尚未經過證實與檢驗的技術，核融合也仍在科學研發階段，與台灣現有老舊核電沒有關聯，更不該成為支持老舊核電的理由。

澳洲環保基金會說，若要因應氣候變遷的衝擊，須基於真實存在、實際可運用的技術來採取緊急行動，且我們正面對關鍵時刻，沒有條件讓核電產業用未經證實的技術與虛假的承諾，繼續虛耗時間、資源與精力。

國際環保組織「生態保衛」共同創辦人、「另類諾貝爾獎」得主斯利魏雅克（Vladimir Slivyak）指出，核能既容易受到氣候變遷的影響，也易受到戰爭的威脅。日益增多的氣候變遷後果，如洪水、颶風、乾旱、熱浪或暴風雨，都為核能安全帶來巨大風險。

魏雅克進一步表示，戰爭同時也提高了軍事攻擊的風險，就像在烏克蘭的札波羅熱核電廠所發生的那樣；在當今不穩定的世界中，核能產生額外的放射性災害風險。它還存在核擴散的風險，因為每個民用核電廠都會產生可用於製造核爆炸裝置或髒彈的核材料，相較之下，再生能源不存在這些風險。

法國的核能安全監督組織表示，核能和燃煤電廠需大量水進行冷卻，但因氣候危機，河流提供的水量減少且變得更加溫暖，未來為農業和飲用提供足夠的水也將變得更加困難，我們無法承擔將水浪費在冷卻核電廠的情況。

德國反核組織指出，從核燃料鏈的開始到結束，皆有各種類型的核廢料產生，消耗和汙染大量的水資源；高放射性核廢料正在全球核電廠不斷累積，目前尚無解決方案，過去也已經有大量的核廢料被排放、丟棄到海洋中，且正持續在汙染水域，國際的核能遊說團體在其宣傳中卻往往選擇不提及這些資訊。