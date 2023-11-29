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年僅10個月 哈瑪斯：年紀最小人質 在以色列空襲中喪命

編譯徐榆涵／即時報導
哈瑪斯宣布，年紀最小人質、年僅10個月的科菲爾在一場空襲中喪命。（路透）
哈瑪斯宣布，年紀最小人質、年僅10個月的科菲爾在一場空襲中喪命。（路透）

年僅10個月的科菲爾．比巴斯（Kfir Bibas）10月7日與父母及哥哥一起遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯綁架至加薩，是年紀最小的以色列人質。最新消息指出，哈瑪斯29日表示，科菲爾已和母親及4歲哥哥在一場空襲中喪命。

衛報報導，科菲爾和他四歲哥哥艾瑞爾（Ariel）及他們的母親雪莉（Shiri）一起被從以色列南部的尼爾奧茲（Nir Oz）帶走。他們的父親亞登（Yarden）也同樣被哈瑪斯綁架。

根據一家人遭俘擄的影片顯示，當兩名男孩被綁走時，驚慌的雪莉緊緊抓住他們。亞登則出現在另一段影片中，頭部明顯受傷。

這對小兄弟遲遲未被納入根據臨時停火協議獲釋的人質名單中，他們的家屬一直在努力爭取。

哈瑪斯軍事部門29日宣布，科菲爾稍早在以色列對加薩地帶空襲時喪命，他的哥哥和母親也一同罹難，但沒有提及父親亞登。

科菲爾家屬在人質和失蹤家庭論壇發布聲明說，「我們的家人已經了解到哈瑪斯的最新說法。我們正在等待消息獲得證實，並希望得到軍方官員的反駁。我們感謝以色列人民的熱情支持，但在這個困難時期請給予隱私。」

以色列國防軍（IDF）表示正在試圖核實該說法，並於一份聲明中說：「以色列國防軍代表在最近的報導後與比巴斯家人進行交談，並在這個困難時刻與他們站在一起。以色列國防軍正在評估資訊的正確性。」

以軍指出，「哈瑪斯對加薩地帶所有人質的安全負全部責任。哈瑪斯必須承擔責任。哈瑪斯的行動持續危及人質，其中包括9名兒童。哈瑪斯必須立即釋放我們的人質。」

哈瑪斯 以色列 加薩

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