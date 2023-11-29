北韓稱衛星拍到白宮、五角大廈 板門店朝兵配槍 打破非武裝共識

北韓駐守在板門店共同警備區域北側的軍人上周起開始帶槍站崗，打破兩韓在JSA維持非武裝態勢的共識。圖為南韓士兵於板門店非軍事區。 （路透資料照片）

北韓 21日成功發射間諜衛星「萬里鏡1號」，朝鮮中央通訊社28日晚間稱清楚拍到美國白宮、五角大廈和南韓 軍事設施，領導人金正恩已經過目，不過官方並未公開任何照片。

北韓當局表示，「萬里鏡1號」也拍到南韓軍事基地和美軍位於維吉尼亞州 的海事基地，包括四艘美國航空母艦和一艘英國航母。英國衛報報導，衛星畫面無法獲得獨立核實，專家認為，由於「萬里鏡1號」才進入軌道一周，現在判定是否能正常運作言之過早，對此南韓也抱持相同看法。

北韓發射偵察衛星遭各國抨擊，北韓駐聯合國大使27日罕見地參加安理會為此事辯駁，稱其他國家使用衛星都未受限制。

此外，韓聯社引述多名南韓及美國軍方消息人士報導，北韓駐守在板門店共同警備區域（JSA）北側的軍人上周起開始帶槍站崗，打破兩韓在JSA維持非武裝態勢的共識。南韓國防部長申源湜今天在軍方高層指揮官會議中指示，若敵方挑釁，一律採取「先處置後報告」方式，以「立即、強力、徹底」原則因應。

●專家示警 印太2030年迎飛彈時代

日經亞洲報導，卡內基國際和平基金會核武計畫資深研究員平達分析，美國、中國大陸、北韓、南韓、日本、澳洲和台灣競相擴充飛彈儲備，到了2030年代，印太地區將集結數千枚新飛彈，而各國要避免衝突應放棄攻擊他國領導人的行動，否則恐怕刺激大陸、北韓等動用核子武器。