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休戰第5天 哈瑪斯再釋12人質 以色列釋30巴囚

編譯中心╱綜合28日電
哈瑪斯與以色列延長停火協議後，28日再釋放12名人質。(路透)
哈瑪斯與以色列延長停火協議後，28日再釋放12名人質。(路透)

以色列與哈瑪斯在加薩走廊的休戰進入第5天，以色列軍方表示，今天獲釋的12名人質，包括10名以色列人和兩名外國人，已返抵以色列。以色列監獄當局隨後也宣布，已釋放30名巴勒斯坦犯人。但以色列國防軍和哈馬斯28日互相指責對方違反停火協議，外界擔憂衝突再次爆發。

法新社記者稍早看到哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織戰士在鄰近埃及的加薩走廊南部城鎮拉法（Rafah）依據延長休戰協議條款，將人質交給紅十字會官員。

路透報導，居中調解以哈休戰的卡達外交部發言人表示，今天獲釋的10名以色列人包括9名婦女和1名未成年。

根據半官方組織「巴勒斯坦囚犯協會」，今天獲釋的30名巴勒斯坦犯人包括15男15女。

哈瑪斯自24日開始休戰以來，已釋放81名人質，包括60名以色列人和21名外國人，獲釋的以色列人都是婦孺，獲釋的外國人大多是泰國籍農場勞工。以色列則已釋放180名巴勒斯坦犯人。

哈瑪斯武裝分子10月7日突襲以色列南部。根據以國當局的數據，攻擊造成以國方面約1200人喪命，其中大多是平民，另有約240多人被押到加薩走廊作為人質。

多家媒體指出，停火協議相當脆弱。加薩北部28日發生疑似違反休戰的情况。以軍宣稱有可疑人士接近，故以軍坦克鳴炮示警。以軍後來再指有三個爆炸裝置在兩處不同地點引爆，導致一些士兵輕傷，其中一處曾有駁火。哈馬斯指控以軍「公然違反」停火，稱己方仍堅守協議，又要求調解方介入確保休戰有效。

卡達和埃及則繼續斡旋進一步延長停火，美國中情局長伯恩斯和以色列情報機構局長巴尼亞據報已身處多哈進行商討。卡達外交部發言人安薩里則表示，目前會以釋放平民人質為優先，被俘的軍事人員要排在後面。

哈瑪斯27日晚間釋放12名人質，其中包括一對3歲雙胞胎女童艾瑪和尤莉，以及其母親...
哈瑪斯27日晚間釋放12名人質，其中包括一對3歲雙胞胎女童艾瑪和尤莉，以及其母親雪倫，雙胞胎父親和哥哥尚未獲釋。(取材自Ｘ平台)

以色列 加薩 巴勒斯坦

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