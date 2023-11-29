希臘總理訪英討文物 首相蘇納克避見
希臘與英國近日為了帕德嫩神廟的雕像文物發生外交爭端，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）26日訪問英國3天，原定28日與英國首相蘇納克會晤，雙方討論大英博物館是否應歸還希臘帕德嫩神廟雕像，蘇納克卻臨時取消會晤，讓米佐塔基斯惱怒，發聲明譴責。
綜合外電報導，英國很多博物館的收藏品都是過去殖民時期從殖民地掠奪而來，殖民地獨立後都要求英國將藏品返還，但大多都爭取無效。
米佐塔基斯接受BBC專訪時表示：「我們的立場非常明確，這些石雕是在19世紀被盜走的，它們屬於雅典衛城博物館。我們需要認真地討論這個問題。」他還向英方提出建議，如果英國政府願意歸還石雕，希臘可以與大英博物館達成協議，將希臘國內一些珍貴文物出借給英國。
但蘇納克的發言人27日稱，英國沒有歸還這些石雕的計畫。最終，蘇納克取消了28日與米佐塔基斯的會晤。米佐塔基斯回應說：「我對英國首相在我們的會談舉行前幾個小時突然取消，表示不滿。」
據報導，帕德嫩神廟石雕有2500年歷史，被希臘視為國寶。19世紀初，英國外交官、埃爾金勳爵七世托馬斯‧布魯斯將大量石雕運回英國，隨後英國政府收購了這些石雕，作為大英博物館的館藏展出。1980年代以來，希臘政府多次要求英國歸還帕德嫩神廟石雕，並指出這些石雕是被盜走的，但一直遭到英國方面拒絕。
米佐塔基斯堅定主張讓帕德嫩神廟石雕回到希臘，並表示讓石雕流落在外，就像把「將蒙娜麗莎一分為二」。今年3月，梵蒂岡博物館將三件帕德嫩神廟石雕碎片歸還給雅典，包括一件馬首、一個男孩頭像和一個長鬍子的男性頭像，對拒絕歸還石雕的大英博物館施加了壓力。
英國一直以「更好地保護文物」為藉口，拒絕歸還從世界各地掠奪的文物，議會甚至於1963年修改了《大英博物館法》，以法律形式禁止歸還文物。然而，今年8月大英博物館爆出約2000件藏品「失蹤」的醜聞，丹麥骨董經銷商格拉德爾爆料稱，博物館資深員工疑似長期在網上低價出售藏品。
除希臘外，近年還有更多國家要求大英博物館歸還文物。2022年底，埃及考古學家發起請願，希望拿回埃及國寶羅塞塔石碑；奈及利亞要求大英博物館歸還貝寧青銅器；衣索比亞要求大英博物館歸還英國侵略者奪走的十字架、珠寶等文物；復活節島的拉帕努伊人則向大英博物館追討復活節島石像。2022年，德國政府開始向奈及利亞歸還貝寧青銅器，英媒指出，德國的做法令英國無法繼續否認英國手中貝寧青銅器的來源是盜竊。
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