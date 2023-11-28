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以巴衝突再起 當年和平推手之一：1993年奧斯陸協議已死

中央社／奧斯陸28日綜合外電報導
奧斯陸協議（Oslo Accords）打造者之一、前挪威外交部國務秘書艾基蘭（JanEgeland）告訴法新社，這些協議如今已死。 （Getty Images）
奧斯陸協議（Oslo Accords）打造者之一、前挪威外交部國務秘書艾基蘭（JanEgeland）告訴法新社，這些協議如今已死。 （Getty Images）

為促成以色列巴勒斯坦「和平共存」的奧斯陸協議（Oslo Accords）打造者之一、前挪威外交部國務秘書艾基蘭（Jan Egeland）告訴法新社，這些協議如今已死。

1993年誕生的奧斯陸協議，促成當年9月13日時任巴勒斯坦領袖阿拉法特（Yasser Arafat）和以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）在美國總統柯林頓（Bill Clinton）見證下，在白宮草坪握手的經典畫面。

奧斯陸協議開啟一段棘手過程，包括以色列和巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，PLO）相互承認，以及為期5年的巴勒斯坦臨時自治政府成立。

奧斯陸協議的目的，是讓以巴雙方有足夠時間解決幾個關鍵議題，像是耶路撒冷的地位、以色列屯墾區，以及巴勒斯坦難民的未來。但這段過程一直難以取得進展。

如今30年過去，以色列和統治加薩地區（Gaza）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）爆發血腥戰爭。法新社請教艾基蘭，請他就奧斯陸協議是否「差不多已死」發表看法。

艾基蘭在挪威首都奧斯陸的辦公室受訪時，斬釘截鐵地回答：「絕對是。」

他表示：「奧斯陸協議已失效。現在要有另一份協議，必須由美國、歐洲聯盟（EU）和阿拉伯國家來主導。」

當年的奧斯陸協議，歷經在奧斯陸14回合的祕密談判達成。這是由時任挪威外交部國務秘書的艾基蘭等人發起及推動。

對現年66歲、目前擔任人道組織「挪威難民理事會」（Norwegian Refugee Council）秘書長的艾基蘭來說，要走出目前這場以巴衝突，唯一可行辦法是透過國際調解。

他表示：「不可能單靠以色列和哈瑪斯來談判這些土地的未來，他們彼此間會毫無信任。以色列已發動戰爭要摧毀哈瑪斯，哈馬斯則誓言消滅以色列。」

艾基蘭還指出，以哈雙方目前的領導階層，完全不及奧斯陸協議當時以巴各自領導階層的水準。

「（當年）他們是有願景的領導人，是強大的領袖，是真正的領導人。而老實說，如今兩邊都是民粹主義者。」

當前衝突在10月7日爆發，哈瑪斯的戰士跨越加薩的軍事化邊界對以色列發動攻擊。根據以方說法，哈瑪斯殺害了約1200人，大多是平民；還有大約240名以色列和外籍人士遭挾持為人質。

以色列隨後展開報復攻擊，同時發動地面攻勢。根據加薩哈瑪斯政府的說法，以軍造成約1萬5000人死亡，其中大部分是平民，包括數千名兒童。

艾基蘭表示，在這段經歷之後，雙方將有如此多的痛苦和仇恨，以致於還會有更多暴力。

「認為以色列可以透過轟炸來實現自身的安全與和平，是一種幻想。」

「而以為藉由殺害以色列平民，像哈瑪斯那樣大規模殺害，以及挾持平民作為人質，就可以解決以色列存在的這一問題，也是一種幻想。」

艾基蘭直言，國際社會近來展現「極為薄弱」的領導力，「要真正協助推動一份最終解決方案，美國、歐盟、英國和法國的領導力在哪裡？阿拉伯國家這邊也一樣」。

「問題幾乎總是在於，大家很願意批評自身盟友的敵人，卻不願施壓盟友做出妥協。」

艾基蘭表示，若要開展和平進程，以哈雙方有必要開始進行祕密會談。「這些秘密管道、低調談判有很大的優點，那就是人們不會為了譁眾取寵而談。」

「他們不必針對昨天或前天發生的無論哪種挑釁或暴力行為來回應，而是可以真正的談判。」

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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