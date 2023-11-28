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民團首赴仁愛暗沙運補有變 菲律賓國安會：他們「盡可能經過」

中央社／馬尼拉28日專電
中國海警持續攔阻菲方赴仁愛暗沙運補。 （美聯社）
中國海警持續攔阻菲方赴仁愛暗沙運補。 （美聯社）

仁愛暗沙近來成為菲中南海主權爭端熱點。菲律賓國安會今天表示，安全考量下，民間團體同意12月的南海運補行動將「盡可能經過」仁愛暗沙周邊，但不會前往仁愛暗沙。

多個菲國團體組成「這是我們的」（Atin Ito）聯盟，先前宣布計劃12月5日出動40艘漁船，將民眾捐贈的耶誕物資送到仁愛暗沙擱淺軍艦的菲國守軍手中。

這是首次有菲國民間團體計劃赴仁愛暗沙，運送物資給擱淺軍艦守軍。由於中國海警持續攔阻菲方赴仁愛暗沙運補，並多次向菲律賓補給船發射高壓水柱，菲國民間人士若赴仁愛暗沙是否將遭阻撓，甚至發生衝突或意外，備受關注。

菲律賓國家安全會議助理主席馬拉雅（Jonathan Malaya）今天發表聲明，國安會與民間團體對話後達成共識。雙方同意，目前不建議民間人士前往仁愛暗沙運補，「因為民間運補隊的安全是首要考量」。

不過，他說：「計劃的耶誕運補行動將盡可能途經愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）周邊地區，前往選定的其他菲律賓占領（南海）地物，直接帶給我們駐在這些地區的守軍和漁民耶誕節的歡樂。」

馬拉雅說，民間運補行動將造訪中業島，將物資送給菲國守軍。「在那裡，捐贈給馬德雷山號（BRP Sierra Madre）的耶誕禮物和物資將交給菲律賓海軍和海巡隊，以便在定期輪調和補給任務時送達。」

菲律賓、中國、台灣、馬來西亞、汶萊、越南印尼等國在南海存在主權爭議。菲律賓目前控制9處南海地物。

馬尼拉當局1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此菲國軍方需定期前往運補。

菲律賓海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）告訴媒體：「我們可以前往其他海上地物，但不能赴愛尤銀礁。因為正如我所說，該地區非常危險。」

馬拉雅表示，國安會與民間團體達成的共識確保民間運補行動的安全，確保捐贈物資及時送給漁民和守軍，同時維護菲律賓的南海主權。

越南 耶誕節 印尼

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