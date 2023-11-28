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與以色列洽談新休戰協議 哈瑪斯晚間發聲：擬放更多人質

中央社／杜拜27日綜合外電報導
以色列釋放巴勒斯坦囚犯。（ Getty Images）
以色列釋放巴勒斯坦囚犯。（ Getty Images）

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」官員哈雅（Khalil al-Hayya）今晚說，正試圖與以色列簽署新休戰協議，並據此釋放婦孺以外的其他人質。哈瑪斯此前已從加薩走廊釋放多名婦孺。

路透社報導，以色列為換回被哈瑪斯（Hamas）擄去的人質，擴大了可獲釋的巴勒斯坦囚犯名單，這是雙方正考慮修訂休戰協議條款的另一個跡象。

哈雅告訴半島電視台（Al Jazeera）：「我們希望占領方（以色列）在未來兩天遵守（協議），因為我們正試圖達成新協議，據此我們可以交換女人和小孩以外的其他類別（人質）。」

他說，這將讓以哈雙方「延長（休戰）時間，以在現階段繼續交換人員」。

以哈原本的4天休戰協議在今天到期後，又延長了兩天。

在卡達和埃及斡旋下，以哈上週達成休戰協議，哈瑪斯據此釋放了50名以色列女性和兒童人質，換取以色列釋放3倍人數、即150名巴勒斯坦囚犯；若休戰協議延長5天，雙方獲釋人數將增加一倍。

因此，以色列早已預先批准釋放300名巴勒斯坦女性和青少年受刑人，以便將來釋放。

官員說，以色列內閣今晚已將50名女性受刑人添入獲釋名單內。

但50人並非3的倍數，顯示以哈雙方可能在洽談新的交換模式。記者要求說明，但以色列政府發言人尚未回應。

哈瑪斯今年10月7日跨境突襲以色列，挾持約240名人質；以色列隨即展開報復性反擊，加薩戰爭於焉爆發。目前仍在哈瑪斯手裡的人質，有些是近日獲釋人質的父親或丈夫。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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