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快挖到了…印度41工人受困坍塌隧道第17天 重見天日「只差5公尺」

中央社／新德里28日綜合外電報導
印度興建中的西爾基亞拉隧道（Silkyara Tunnel）12日部分坍塌。（Getty Images）
印度興建中的西爾基亞拉隧道（Silkyara Tunnel）12日部分坍塌。（Getty Images）

印度興建中的西爾基亞拉隧道（Silkyara Tunnel）12日部分坍塌，官員今天表示，徒手挖掘的搜救團隊目前距離受困的41名男性工人僅5公尺之遙，預料「很快」將有所突破。

法新社報導，搜救行動經一再受挫後，軍方工兵和技巧純熟的礦工正利用所謂「鼠洞」（rat-hole）挖礦技法清除最後區段，朝著受困工人方向徒手挖掘石塊和碎石。

救援工作邁入第17天，北阿坎德省（Uttarakhand）省長達米（Pushkar Singh Dhami）在現場向媒體表示，還剩下約5公尺長碎石待清除。

達米今天早上表示：「逃生通道已經完成52公尺，再推進到57公尺就可以打通。」

他強調，「搜救行動預計很快將完成」，讓外界對這場馬拉松式救援行動即將告終抱持希望。不過達米沒有提出具體時間表。

自從北阿坎德省這條興建中的4.5公里長隧道本月12日部分坍塌以來，來自印度赤貧省分的這群低薪工人就一直受困其間。

路透報導，官員指出，在使用機具挖掘失敗後，所謂「老鼠礦工」（rat miners）昨天加入搜救行列，徒手鑽鑿岩石和礫石，一整晚下來頗有進展。

受困工人持續透過一條管道獲得食物、水、光線、氧氣和藥品，但利用鑽鑿機具挖掘通道來救援他們的工作卻困難重重。

這條隧道是造價15億美元的「四聖地公路」（Char Dham Highway）一部分。這條公路是總理莫迪（Narendra Modi）最雄心勃勃計畫之一，以總長890公里路網連結印度教4大聖地。

當局尚未說明造成隧道塌陷的原因，不過這個地區經常發生山崩、地震和水患。

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