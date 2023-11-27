加拿大猶太社群再成箭靶 社區中心遭人丟汽油彈

蒙特婁猶太社區中心遭不明人士投擲汽油彈。（美聯社）

以色列 與哈瑪斯 之間的戰爭，推升了加拿大境內的對立緊繃情緒，蒙特婁一處猶太 社區中心今天凌晨遭人丟擲汽油彈，總理杜魯道譴責此一行為「卑鄙可恥」。

法新社報導，午夜剛過，蒙特婁（Montreal）猶太社區中心遭不明人士投擲「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktail，即俗稱的汽油彈）。汽油彈砸碎建物玻璃門，接著在走廊爆炸，燒毀部分地毯。

而本月稍早，蒙特婁有兩所猶太學校遭到槍擊，其中一所學校還被攻擊了兩次；另有一座猶太會堂遭人丟擲汽油彈，所幸沒有人受傷。

蒙特婁猶太社區委員會主委易曼紐（Saul Emanuel）在聲明中表示，猶太社區中心遭人丟汽油彈時「無人在場，損失也很小」。

易曼紐補充說：「我們城市反猶太主義的高漲令人恐懼，我們社區再三發生的暴力和攻擊事件讓人憎惡，應受到最強烈譴責。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在前身為推特（Twitter）的社群平台X表示，「接連不斷的反猶暴力行為令人遺憾，也讓人無法接受，必須立即停止」。

杜魯道說：「我們必須團結，抵抗這種卑鄙、仇恨的行為。」

蒙特婁和多倫多（Toronto）都有龐大的猶太社群，警方警告說，近來仇恨犯罪激增，特別是反猶行為。

以色列為回應巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）10月7日的血腥襲擊，對哈瑪斯控制的加薩（Gaza）採取猛烈攻擊。此後全球多個國家，特別是歐洲，猶太目標遭攻擊的情形日益增加。