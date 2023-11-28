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以哈休戰延長 加薩民眾急搶物資 醫院受襲被指巴火箭釀禍

編譯中心╱綜合27日電
巴人27日在加薩南部汗尤尼斯一處物資站，扛著聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署派發的麵粉。(路透)
巴人27日在加薩南部汗尤尼斯一處物資站，扛著聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署派發的麵粉。(路透)

經卡達政府居中斡旋，以色列與哈瑪斯的人道停火將延長2天，加薩民眾暫時獲得喘息機會，有人爭取時間從瓦礫堆中找尋家人遺體並下葬，也有人對於終能安全購買補充物資感到高興，期望停火期能一直延長下去。

綜合外電報導，聯合國表示，上周六有61輛載有食物、水和緊急醫療物資的貨車開抵加薩北部，是自10月7日開戰以來最大批。對比戰前每日有約455車救援物資運進加薩，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署稱，目前的數量是「滄海一粟」。

加薩南部城鎮卡拉拉（Al Qarara）有民眾緊張地看著推土機挖掘，期望休戰期屆滿前能在瓦礫堆中找出死去親人的遺體，埋葬他們。58歲婦女納賈爾早前回到南部汗尤尼斯的住所發現房屋已被夷平，但她仍在瓦礫堆中找到一輛單車、鋪滿塵的衣服，以及數個奇蹟地完好無缺的杯，她樂觀地表示有信心重建家園。

加薩中部城市迪爾巴拉（Deir El Balah）有不少民眾湧到市集，趁戰火暫息趕緊購買物資，女子伊哈卜向CNN表示，一直害怕受到砲火襲擊，當天是以哈開戰七周以來與家人首次外出，她慶幸休戰後能安全地購買所需物資。另一迪爾巴拉女居民穆罕默德表示，雖然當地物價比戰爭前飈升，但也慶幸能安全購物。加薩南部汗尤尼斯男子努法勒則表示，物價比休戰前便宜，他得以買入不少蔬菜。

另據路透報導，加薩走廊阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）10月17日傷亡慘重爆炸事件在阿拉伯世界引起怒火，人權組織人權觀察（Human Rights Watch）26日指出，證據顯示，爆炸事件很可能是發射失敗的一枚火箭造成。

加薩衛生部表示，事件造成471人喪生，不過以色列對這個數字提出異議；非保密美國情報估計死亡人數「介於100到300人之間」。

人權觀察檢視照片和影片、衛星影像，以及對目擊者和專家進行訪談後，得出結論稱：「阿里阿拉伯醫院造成許多平民死傷的爆炸，顯然是一枚諸如巴勒斯坦武裝團體常用的火箭推進砲彈造成。」

以色列和哈瑪斯都指控對方散布假消息並且觸犯戰爭罪，阿里阿拉伯醫院爆炸事件堪稱其中最激烈論戰之一。

以色列外交部發言人納順（Emmanuel Nahshon）批評人權觀察太晚公布報告。他在社群平台X上發文說：「花費超過一個月達成敷衍了事的結論，結果跟全世界只花兩天就達成的結論一樣。」

大批巴人27日在加薩南部汗尤尼斯一處物資站外聚集，等候聯合國近東巴勒斯坦難民救濟...
大批巴人27日在加薩南部汗尤尼斯一處物資站外聚集，等候聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署派發麵粉。(路透)

加薩 以色列 巴勒斯坦

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