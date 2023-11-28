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紐西蘭廢除「無菸世代」政策 專家：恐釀5000死

編譯中心╱綜合27日電
紐西蘭新總理盧克森廢除世界首創的「世代禁菸」，以幫助稅收。(Getty Images)
紐西蘭新總理盧克森廢除世界首創的「世代禁菸」，以幫助稅收。(Getty Images)

紐西蘭甫上任的總理盧克森（Christopher Luxon），一就職即宣布廢除去年通過的禁止下一代吸菸法案，以彌補實施減稅措施帶來的財政缺口。公共衛生專家批評此舉將導致5000人死亡；禁菸組織斥政府「以犧牲人民生命為代價，讓菸草業獲利」。

中央社引述法新社報導，紐西蘭左翼前總理阿爾登（Jacinda Ardern）去年12月宣布，將禁止2009年1月1日及之後出生的人吸菸，並通過逐年提高法定吸菸年齡，以實現完全禁菸。被認為是全球首項禁止下一代人吸菸的法案，法案原定明年7月開始實施。

英國最近也宣布了一系列幾乎相同的措施，受到公共衛生專家和反菸人士的讚揚。

然而，盧克森就職後即宣布，紐國將在上述法律生效前將其廢除，理由是擔心黑市蓬勃發展。盧克森說，持續銷售香菸將為政府帶來令人愉快的稅收，但他強調，這「並非這樣做的動機」，而是因為禁菸令將使私菸交易更猖獗。

財長威利斯表示，禁菸法將影響約10億紐元(約6.1億美元)政府收入，維持香菸銷售收入可為政府減稅提供資金。

反菸組織「奧特亞羅瓦健康聯盟」（Health Coalition Aotearoa，奧特亞羅瓦是紐國的毛利語國名）批評，放棄這項政策是對國家的侮辱。該組織表示：「這對民眾健康是一大損失，但對菸草業卻是巨大勝利。菸草業的利潤將以犧牲紐西蘭人民的生命作為代價。」

雖然相較其他國家，紐國成年吸菸人數占比較低，僅有8%，但上屆政府曾設想該國未來將完全無菸。

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