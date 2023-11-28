北韓間諜衛星竟搭載日本舊相機 在DMZ重建監視哨部署重砲

南韓國防部27日提供照片中，北韓士兵在北韓非軍事區 (DMZ) 重新設立崗哨。(美聯社)

北韓 今天對外警告，將繼續行使主權，包括衛星發射；而南韓 軍方觀察到，北韓軍隊正在非軍事區（DMZ）修復與南韓邊境的一些被拆除哨所。此外，北韓今年5月首次發射軍事偵察衛星(間諜 衛星)失敗後，南韓軍方打撈「萬里鏡1號」上來後發現，上面竟安裝了日本產商用數位相機。

路透引述北韓中央通信社消息，北韓外交部表示，上周發射的偵察衛星是出於監視美國及其盟友需要，「這是行使自衛權、徹底回應和精確監控美國及其追隨者嚴重軍事行動之合法、公正方式」。

南韓國防部發言人全河奎27日表示，研判北韓21日發射的「萬里鏡1號」已正常進入軌道，並正在圍繞地球運行。而韓軍一名官員指出，通常情況下從衛星發射到拍攝圖像需要數月時間，認為北韓公布的時間過早。

另據南韓東亞日報報導，北韓今年共三次嘗試發射間諜衛星，前兩次均以失敗告終，11月21日才成功。據報導，北韓第一次發射失敗後，南韓軍隊在西部海域打撈的間諜衛星上搭載了日本公司的商用數位相機，機型也是幾乎停產的老式機型。

分析結果顯示，該相機最大分辨率可以識別長寬5公尺的物體。南韓軍方認為，由於國際社會的制裁，北韓難以確保衛星的核心裝備。

此外，韓聯社引述南韓軍方官員的話說，有人觀察到北韓士兵將重型武器帶回非軍事區邊境，並重新建立了兩國在達成軍事協議降低衝突後所拆除的哨所。

南韓軍方27日公開透過監控設備拍攝的照片顯示，北韓軍隊在兩韓邊界的非軍事區重新部署兵力和設備，正在設立監視哨所。據稱，依據上述協議拆除並撤兵的11個哨所都發現類似情況，並運入無後坐力砲等重武器，還增加了西海（黃海）海岸砲砲口的數量。

南韓軍方就此表示，將做好立即履行應對措施的萬全準備。