拿政治獻金吃好料？日相民調狂跌 3成盼立即下台

日本首相岸田文雄內閣支持率跌到30%，創上任以來新低；風口浪尖上又被爆與內閣成員拿政治獻金去高檔餐廳開會用餐，引爆日本網民不滿。(Getty Images)

日本 首相岸田文雄 內閣支持率跌到30%，相較10月份下滑3個百分點，創下上任以來新低，這也是自民黨於2012年重返執政後的最低紀錄；風口浪尖上，岸田又被爆與內閣成員拿政治獻金去高檔餐廳開會用餐，引爆日本網民不滿。

此外，根據日本經濟新聞和東京電視台最新民調 指出，受訪者對內閣不滿意程度較上個月上升3個百分點來到62%，打破自民黨於2012年重返執政至今的不滿意度。

日經亞洲報導，岸田支持率下降的原因，政策不良以50%占據主因，缺乏領導力則為36%。關於岸田在政策執行上的優先順序，對抗通膨達到40%，整體經濟政策則約35%，孩童照護、教育和出生率則在33%。

岸田今年9月內閣改組以來，若干副大臣因醜聞下台，包括逃漏稅、婚外情以及疑似違反選舉法。

問及岸田應繼續執政多久，56%受訪者認為「到明年9月期滿為止」，另有30%希望「立即下台」。

面臨不斷倒退的支持度，日本FLASH報導，近日又爆出岸田與內閣成員拿政治獻去高檔餐廳開會用餐，引起日本民眾熱議。

日本總務省24日公布2022年政治獻金收支報告書，岸田所屬的「新政治經濟研究會」去年共登記66次餐會，總金額達1923萬(日圓，下同，約13萬美元)，其中超出10萬的餐費多達47筆，大部分餐會地點選在飯店，部分則是知名餐廳。

該研究會在1月與10月在老字號料亭「築地治作」舉行兩場餐會，金額分別為20萬6945元與58萬5548元。另外，該會也在米其林星級懷石料亭「玄冶店 濱田家」用餐，花費93萬7992元。

對此日本網友痛批，民眾面臨高通膨，首相卻在爽吃高級料理，批評明明可以在會議室進行重要討論，卻非得在奢華名店開會。