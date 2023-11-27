稱「行使自衛權」 北韓加強邊境軍事力量 誓言發射更多衛星
北韓今天對外警告將繼續行使主權，包括衛星發射。據報導，北韓軍隊正在修復與南韓邊境的一些被拆除哨所。
路透報導，根據官方媒體北韓中央通信社（KCNA）的消息，北韓外交部表示，上週發射的偵察衛星是出於監視美國及其盟友需要。
北韓中央通信社報導指出，「這是行使自衛權、徹底回應和精確監控美國及其追隨者嚴重軍事行動之合法、公正方式。」
擁有核武的北韓21日發射衛星，宣稱成功進入軌道並正傳輸照片，但南韓國防官員和分析人士表示，其效能尚未得到獨立驗證。
北韓這次發射衛星促使南韓暫停2018年兩韓軍事協議中的一項關鍵條款，同時也恢復邊境附近的空中監視。
北韓隨後宣布不再受該協議約束，並將在與南韓的邊境部署武器。
韓聯社（Yonhap News Agency）引述南韓軍方官員的話說，有人觀察到北韓士兵將重型武器帶回非軍事區（DMZ）邊境，並重新建立了兩國在達成軍事協議降低衝突後所拆除的哨所。
南韓估計，北韓在非軍事區沿線曾設有約160個哨所，南韓則有60個。2018年雙方簽署軍事協議後，拆除了其中11個。
南韓國防部發言人拒絕證實這項報導。
韓聯社引述非軍事區所拍的照片報導指出，自24日以來，有人發現全副武裝的北韓士兵在多個地點修復受損的哨所。
美國召集聯合國安理會召開臨時會議，討論北韓的衛星發射。
安理會9個成員國與美國22日發表共同聲明，譴責北韓使用彈道飛彈技術發射衛星，並稱其違反多項安理會決議。
北韓外交部表示，該聲明僅顯示了安理會的失能，一些成員國盲目追隨美國發表毫無意義的聲明。
儘管平壤持續測試威力益發強大的彈道飛彈，但中國和俄羅斯這兩個擁有否決權的常任理事國，拒絕加入安理會對平壤實施的任何新制裁。
上一則
FB留言