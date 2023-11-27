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稱「行使自衛權」 北韓加強邊境軍事力量 誓言發射更多衛星

中央社／首爾27日綜合外電報導
北韓今天對外警告將繼續行使主權，包括衛星發射。據報導，北韓軍隊正在修復與南韓邊境的一些被拆除哨所。11月27日，人們觀看北韓領導人金正恩出現在南韓首爾電視台播放每日新聞的電視螢幕上。（歐新社）
北韓今天對外警告將繼續行使主權，包括衛星發射。據報導，北韓軍隊正在修復與南韓邊境的一些被拆除哨所。11月27日，人們觀看北韓領導人金正恩出現在南韓首爾電視台播放每日新聞的電視螢幕上。（歐新社）

北韓今天對外警告將繼續行使主權，包括衛星發射。據報導，北韓軍隊正在修復與南韓邊境的一些被拆除哨所。

路透報導，根據官方媒體北韓中央通信社（KCNA）的消息，北韓外交部表示，上週發射的偵察衛星是出於監視美國及其盟友需要。

北韓中央通信社報導指出，「這是行使自衛權、徹底回應和精確監控美國及其追隨者嚴重軍事行動之合法、公正方式。」

擁有核武的北韓21日發射衛星，宣稱成功進入軌道並正傳輸照片，但南韓國防官員和分析人士表示，其效能尚未得到獨立驗證。

北韓這次發射衛星促使南韓暫停2018年兩韓軍事協議中的一項關鍵條款，同時也恢復邊境附近的空中監視。

北韓隨後宣布不再受該協議約束，並將在與南韓的邊境部署武器。

韓聯社（Yonhap News Agency）引述南韓軍方官員的話說，有人觀察到北韓士兵將重型武器帶回非軍事區（DMZ）邊境，並重新建立了兩國在達成軍事協議降低衝突後所拆除的哨所。

南韓估計，北韓在非軍事區沿線曾設有約160個哨所，南韓則有60個。2018年雙方簽署軍事協議後，拆除了其中11個。

南韓國防部發言人拒絕證實這項報導。

韓聯社引述非軍事區所拍的照片報導指出，自24日以來，有人發現全副武裝的北韓士兵在多個地點修復受損的哨所。

美國召集聯合國安理會召開臨時會議，討論北韓的衛星發射。

安理會9個成員國與美國22日發表共同聲明，譴責北韓使用彈道飛彈技術發射衛星，並稱其違反多項安理會決議。

北韓外交部表示，該聲明僅顯示了安理會的失能，一些成員國盲目追隨美國發表毫無意義的聲明。

儘管平壤持續測試威力益發強大的彈道飛彈，但中國和俄羅斯這兩個擁有否決權的常任理事國，拒絕加入安理會對平壤實施的任何新制裁。

北韓 南韓 平壤

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