以巴衝突後多地爆發反猶事件 倫敦5萬人上街聲援猶太人

英國倫敦26日有5萬多人上街抗議以色列與哈瑪斯10月7日爆發衝突後，多地興起「反猶太主義」的風潮。（路透）

勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」10月突襲以色列 ，以色列旋即轟炸加薩 作為反擊後，針對猶太 人的仇恨犯罪不斷攀升，估計有5萬名示威者今天在倫敦街頭遊行，對此表達抗議。

法新社報導，抗議群眾舉著標語，上頭寫著「與英國猶太人肩並肩」和「對反猶太主義者零容忍」等，另外還有一些是遭哈瑪斯（Hamas）扣押的以色列人質照片。

英國倫敦26日有5萬多人上街抗議以色列與哈瑪斯10月7日爆發衝突後，多地興起「反猶太主義」的風潮。部分參與民眾拿著遭哈瑪斯扣押的以色列人質照片。（Getty Images）

有些人用希伯來語唱著歌，其他人則高喊「帶他們回家」，希望遭挾持的人質平安歸來。

一名在場的學生說：「我來這裡是為了支持我的猶太社群，我認為我們必須為自己挺身而出，否則誰會為我們發聲？」

在10月1日至11月1日間，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）共接獲554起反猶太攻擊的通報，是一年前44起的10倍以上。同一期間，恐伊斯蘭（Islamophobic）攻擊的通報則達到220起，是以往的3倍。

今天遊行開始時，警方逮捕了極右翼人士羅賓森（Tommy Robinson），因為他拒絕應警方要求離開現場。

英國倫敦26日有5萬多人上街抗議以色列與哈瑪斯10月7日爆發衝突後，多地興起「反猶太主義」的風潮。警方逮捕了極右翼人士羅賓森（中）。（路透）

警方也逮捕一名據稱發表了反猶太宣言的男子。

此外，親巴勒斯坦抗議人士昨天也在倫敦舉行示威活動，呼籲加薩走廊（Gaza Strip）永久停火。

警方估計，昨天的示威活動有4萬5000人參與，今天的遊行則吸引5萬人響應。