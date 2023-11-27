我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

強化關係 日本挺南韓2030年辦世博

編譯茅毅／綜合26日電
繼1970年和1990年後，世界博覽會將於2025年第三度在大阪舉辦。（路透）
繼1970年和1990年後，世界博覽會將於2025年第三度在大阪舉辦。（路透）

日本外相上川陽子和南韓外長朴振26日另在釜山的飯店舉行雙邊會談約85分鐘，這是9月甫就任的上川以外相身分第三度與朴振面對面會談，兩人本月中旬才在美國舊金山會談。

這次「上朴會」商討日韓、北韓等朝鮮半島相關問題及美日韓合作等議題。針對南韓首爾高院23日就一起日軍二戰前朝鮮半島慰安婦受害者對日索賠案，判決日方必須全額支付原告要求的賠償金，上川除表達強烈抗議與深感遺憾，也重申日本政府立場，亦即要求韓方在該判決上勿違反國際法。

朴振回覆表示，尊重韓日政府間2015年12月的「最終而且不可逆地解決（韓籍慰安婦問題）」正式協議，兩國應該依據協議共同致力恢復受害者名譽及尊嚴，並擴大在外交和經濟、安保、人員交往等層面的合作，以尋求面向未來的雙邊關係。

兩人還談到將在北韓綁架日本人質與北韓人權問題上密切合作，並同聲譴責和擔憂北韓21日成功發射運用彈道飛彈技術的軍事偵察衛星萬里鏡一號，明顯違反安理會決議，以及北韓持續研發核飛彈、俄國近來增加與北韓的武器交易；兩人確認日韓對此將與同為兩國盟邦的美國聯手因應。

日本讀賣新聞26日報導，日本政府已確認支持南韓政府申辦2030年釜山世界博覽會的方針，被認為是日本首相岸田文雄欲進一步強化日韓關係，相挺去年就任以來盡力改善日韓關係的南韓總統尹錫悅。如果南韓最後爭取到2030年世界博覽會主辦權，日本大阪作為2025年世界博覽會主辦城市，日本政府有意跟南韓分享主辦經驗。

南韓預定明年4月舉行國會選舉，據南韓民調機構Realmeter 20日公布的民調，尹錫悅的施政滿意度僅30.56%、不滿意度則高達60.18%。

南韓 日本 北韓

上一則

國際終止婦女受暴日 多國集會 義大利萬人上街響應

下一則

明年大選？ 逾8成烏克蘭人：等打完仗再舉行

延伸閱讀

南韓明年1月起 外國旅客消費退稅優惠「提高1倍」

南韓明年1月起 外國旅客消費退稅優惠「提高1倍」
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」
韓中日外長會談1小時40分 談及強化3國合作與北韓議題

韓中日外長會談1小時40分 談及強化3國合作與北韓議題
日本防相指北韓發射衛星：已取得一定技術進展

日本防相指北韓發射衛星：已取得一定技術進展

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
法國第一夫人碧姬．馬克宏（中）。（路透）

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

2023-11-20 04:49

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」