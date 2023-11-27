強化關係 日本挺南韓2030年辦世博

繼1970年和1990年後，世界博覽會將於2025年第三度在大阪舉辦。（路透）

日本 外相上川陽子和南韓 外長朴振26日另在釜山的飯店舉行雙邊會談約85分鐘，這是9月甫就任的上川以外相身分第三度與朴振面對面會談，兩人本月中旬才在美國舊金山會談。

這次「上朴會」商討日韓、北韓 等朝鮮半島相關問題及美日韓合作等議題。針對南韓首爾高院23日就一起日軍二戰前朝鮮半島慰安婦受害者對日索賠案，判決日方必須全額支付原告要求的賠償金，上川除表達強烈抗議與深感遺憾，也重申日本政府立場，亦即要求韓方在該判決上勿違反國際法。

朴振回覆表示，尊重韓日政府間2015年12月的「最終而且不可逆地解決（韓籍慰安婦問題）」正式協議，兩國應該依據協議共同致力恢復受害者名譽及尊嚴，並擴大在外交和經濟、安保、人員交往等層面的合作，以尋求面向未來的雙邊關係。

兩人還談到將在北韓綁架日本人質與北韓人權問題上密切合作，並同聲譴責和擔憂北韓21日成功發射運用彈道飛彈技術的軍事偵察衛星萬里鏡一號，明顯違反安理會決議，以及北韓持續研發核飛彈、俄國近來增加與北韓的武器交易；兩人確認日韓對此將與同為兩國盟邦的美國聯手因應。

日本讀賣新聞26日報導，日本政府已確認支持南韓政府申辦2030年釜山世界博覽會的方針，被認為是日本首相岸田文雄欲進一步強化日韓關係，相挺去年就任以來盡力改善日韓關係的南韓總統尹錫悅。如果南韓最後爭取到2030年世界博覽會主辦權，日本大阪作為2025年世界博覽會主辦城市，日本政府有意跟南韓分享主辦經驗。

南韓預定明年4月舉行國會選舉，據南韓民調機構Realmeter 20日公布的民調，尹錫悅的施政滿意度僅30.56%、不滿意度則高達60.18%。