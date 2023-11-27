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國際終止婦女受暴日 多國集會 義大利萬人上街響應

編譯中心／綜合26日電
義大利女大生畢業前遭男友殘忍殺害、棄屍水溝，引發社會群情激憤，首都羅馬、米蘭和那不勒斯街頭聚集成千上萬示威民眾響應11月25日國際反婦女受暴日。（歐新社）
義大利女大生畢業前遭男友殘忍殺害、棄屍水溝，引發社會群情激憤，首都羅馬、米蘭和那不勒斯街頭聚集成千上萬示威民眾響應11月25日國際反婦女受暴日。（歐新社）

英國廣播公司（BBC）報導，義大利一名女大生畢業前夕遭男友殘忍殺害、棄屍水溝，引發社會群情激憤，首都羅馬、米蘭和那不勒斯街頭聚集成千上萬示威民眾響應11月25日「國際終止婦女受暴日」（International Day for the Elimination of Violence against Women），呼籲終結針女性受暴問題，為女性權益和反女性受暴發聲。

22歲切克亭（Giulia Cecchettin）就讀義大利帕瓦多大學（University of Padua）生物醫學工程學系，再過一個禮拜即將畢業，不料本月11日和男友圖瑞塔（Filippo Turetta）出門購買畢業禮服後，兩人便下落不明。

幾天後，警方調閱切克亭在維戈諾沃（Vigonovo）住家附近監視器發現，切克亭在停車場遭到圖瑞塔毆打，隨後在一處水溝發現她的屍體。

義大利當局發布國際通緝令後，圖瑞塔在德國萊比錫（Leipzig ）被逮，並於25日下午移交回義大利，目前尚未遭到正式起訴。根據當地媒體Corriere del Veneto報導，圖瑞塔現在被拘押在北部維羅納（Verona），28日將舉行初步聽證會。

這起事件點燃社會大眾對於婦女嚴重受暴的不滿，加之11月25日國際反婦女受暴日登場，成千上萬民眾在當天發起各式各樣倡議行動，包括遊行、路跑、健走、快閃活動、靜坐以及免費婦科檢查，期望提升義大利對於性別暴力和父權問題的意識。

切克亭父親也在活動當天於帕瓦多大學上台談話，「現在什麼也換不回我的女兒了，但我希望她的死能喚起善良的行動。」

總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）也在國際反婦女受暴日疾呼：「追求文明的人類社會不接受也容不下這一連串針對婦女的攻擊和謀殺，」並補充婦女受暴代表社會的失敗。

義大利內政部統計顯示，今年國內多達106名女性被殺害，其中55人是遭到枕邊人或前伴侶痛下殺手。

另外，全球各地成千上萬人也在「國際終止婦女受暴日」上街遊行，譴責針對女性的暴力行為。

墨西哥首都墨西哥城，大批婦女高舉代表女性的紫色標語牌和橫額，有些寫着殺害女性案的受害人姓名，也有寫上抗議字句。法國巴黎有上萬人遊行，示威者展示「保護你們的女兒，教育你們的兒子」標語，據非政府組織計算，自今年初起，法國已有121位女性喪命在伴侶的拳頭之下，超越2022年的118位，表示女性受暴問題仍亟待改善。

巴西里約熱內盧著名的科帕卡巴納（Copacabana）沙灘，示威者展示多對女裝鞋及2022年女性被殺案受害者的名字，根據非政府組織巴西公共安全論壇調查，巴西今年上半年有722宗殺害女性案，是自2019年以來最高數字。

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