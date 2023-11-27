印度大學音樂會人踩人 4死60傷

印度科欽科技大學戶外演唱會因突如其來的大雨釀推擠踩踏，至少4名學生喪命、60多人受傷。（美聯社）

英國衛報報導，印度 當地時間25日晚間，西南方喀拉拉邦（Kerala）科欽科技大學（Cochin University of Science and Technology）於戶外舉辦演唱會，不料突然下起大雨，大批人趕著躲雨發生推擠踩踏，至少4名學生喪命、60多人受傷，當中4名傷者情況危急。

印度報業托拉斯（PTI）報導，由於當時突然下起傾盆大雨，許多倉促尋求避雨的人不慎在階梯上滑倒，導致後續發生踩踏，因而釀成憾事。

喀拉拉邦衛生部長喬治（Veena George）透露，死者送往醫院經搶救無效，另有4人情況危急，以及超過60人受傷。

喀拉拉邦邦長克汗（Arif Mohammad Khan）在社群平台X聲明表示萬分震驚且難過4名學生喪生，除了向家屬致哀，也祈禱傷者盡速康復。

印度近年來最嚴重的推擠踩踏事件發生在10年前，事發在中央邦（Madhya Pradesh）一場宗教節慶場邊，造成至少115人罹難。

另外，印度41名工人受困坍塌隧道事故已進入第三周，救援行動屢屢受挫，但挖掘工作仍從三個方向持續進行，軍方今天增調專業設備加緊救援。

印度北阿坎德省（Uttarakhand）興建中的西爾基亞拉隧道（Silkyara Tunnel）11月12日部分坍塌，工程人員原本試圖將一條寬度足以讓人爬過的金屬管，打進57公尺深的岩石與水泥，卻被埋在土裡的金屬及巨型鑽土機擋住，導致救援行動再度受挫。

參與救援任務的官員表示，他們已要求將一台電離子切割機帶到這個偏遠山區。

救難人員將先動用那台電離子切割機，清除卡在的管道內的巨型鑽土機及其他金屬，之後以人工方式挖洞。