明年大選？ 逾8成烏克蘭人：等打完仗再舉行

基輔警察檢查25日在俄羅斯無人機襲擊中受損的房屋。（Getty Images）

俄羅斯與烏克蘭 的戰爭仍未結束，烏克蘭明年春季是否照常舉行總統大選，烏克蘭人民已就這個疑問爭辯了數個月。基輔國際社會學研究所（ International Institute of Sociology, IIS）本月最新一份民調則顯示，高達80%的烏克蘭受訪者認為選舉應在戰爭結束後再舉行。

然而，BBC分析指出，烏克蘭是否會舉行大選，選擇權可能不完全在總統澤倫斯基 或是烏克蘭人自己手上，而在目前烏克蘭軍援最大的金主美國，尤其是立場較為右傾的部分共和黨人，正以此為由試圖阻撓對烏繼續進行援助。

澤倫斯基本月初針對此堅稱「現在不是舉行選舉的時候」， 不過他最近接受烏克蘭電視台訪問時曾表示，如果真的有需要，他個人已經準備好要競選連任，選舉日期可訂在一年之內或其他適當時間。澤倫斯基為了穩定國際輿論而長期對選舉是否舉行含糊其辭的作法，也在國內激起質疑聲浪。

另一方面，在戰爭狀態下，就算修改戒嚴法，讓選舉照常舉行，不只會有安全疑慮，流離失所的人民是否可以正常投票 也是個問題；除此之外，還須考慮正在前線作戰的士兵是否會因此失去被提名為候選人的資格，或是能否離開崗位去投票，甚至是過去被用於投票所的學校被戰火摧毀導致缺乏投票場地，以及沒有經費舉行選舉等。

然而就算戰爭現在就結束，烏克蘭目前避居國外的難民高達800萬人，他們是否會返回國內投票也要打上一個問號。雖然部分國際政治人物提出烏克蘭政府應推出郵寄投票或線上投票的方式，但在烏克蘭民間強烈反對選舉的情況下，除非盟邦以干涉內政的方式進行施壓，恐怕選舉在短時間內將無定論。

另據路透報導，澤倫斯基25日在基輔舉行的國際糧食安全峰會中表示，烏克蘭需要更多的防空系統來保障糧食出口航路，以及烏國與俄羅斯接壤的地區。

俄羅斯7月退出聯合國斡旋的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative），這項協議原本允許烏克蘭通過黑海安全航運走廊出口穀物，但俄國退出後，烏克蘭迄今一直以單邊廊道來出口穀物。

另外，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X公開的信中，向澤倫斯基承諾會給予支持，說歐盟執委會將提供5000萬歐元（約5469萬美元）「以快速修復烏克蘭港口基礎設施，並予設備升級」。