越南勞工逾期居留南韓比率高 越官員盼延長工作年限「不受3年限制」

越南 官方報告顯示，在南韓 非法居留的越南勞工 比率已升至34.5%。有越南官員建議，若南韓讓越南勞工的工作年限延長，不受3年限制，非法居留的比率將會下滑。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南勞動榮軍與社會部報告顯示，2023年前9個月，在南韓非法居留的越南勞工比率達34.5%。這些非法居留的越南勞工以來自海陽省（Hai Duong）、諒山省（Lang Son）、南定省（Nam Dinh）、永福省（Vinh Phuc）的比率較高，介於33%至37%。

越南海外勞工管理局副局長阮家廉（Nguyen Gia Liem）表示，越韓都在設法解決問題，像是對雇用非法居留越南勞工的企業祭出招募限制，或是留置非法居留的越南勞工並要求繳交罰款。南韓還考慮針對一些非法居留率高的國家調整勞工招募名額。

海陽省勞動榮軍與社會局副局長裴國程（Bui Quoc Trinh）強調：「非法居留國外的勞工會影響到自己家鄉民眾出國工作的機會。非法居留的勞工一多，當地就會被限制招募，其他人不知道何時才能出國。」

裴國程舉例，海陽省至靈市（Chi Linh）的勞工今年依舊被禁止前往南韓工作，因為至靈市有83名非法居留的越南勞工。裴國程說，很難說服他們回家，因為他們已經在南韓建立起自己的人脈。

安沛省（Yen Bai）勞動榮軍與社會局副局長黎文良（Le Van Luong）表示，大多數的越南勞工前往海外工作時都需要先借錢，但工作年限只有3年，許多勞工出國就是想要改善收入，為了繼續工作只好非法居留。

黎文良說，一些南韓企業也會為這些非法居留的勞工創造工作機會，因為這些人都是老手，企業雇用他們可以省去訓練的費用。他建議：「如果工作年限可以更長，非法居留的比率就會下滑，對企業來說也可以穩定生產。」

越南和南韓簽署勞務合作協議已經超過30年，越南民眾目前主要透過南韓的就業許可制度（Employment Permit System）前往南韓，並投身於製造、建築、農漁業，工人平均收入約3600萬至4000萬越南盾（新台幣4.7萬至5.2萬）。

自從EPS計畫2004年上路後，已經有超過12萬7000名越南勞工前往南韓工作。