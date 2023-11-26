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南韓高院要求日本賠償慰安婦「每人2億韓元」 日外相遺憾抗議

中央社／東京26日綜合外電報導
日本外務大臣上川陽子今天針對南韓高等法院23日判決要求日本政府賠償南韓前慰安婦，向南韓政府表達「極為遺憾」並抗議，要求南韓政府採取適當措施。（路透）
日本外務大臣上川陽子今天針對南韓高等法院23日判決要求日本政府賠償南韓前慰安婦，向南韓政府表達「極為遺憾」並抗議，要求南韓政府採取適當措施。（路透）

日本外務大臣上川陽子今天針對南韓高等法院23日判決要求日本政府賠償南韓前慰安婦，向南韓政府表達「極為遺憾」並抗議，要求南韓政府採取適當措施。

南韓高等法院11月23日就慰安婦受害者對日本政府要求2次損害賠償的案子判處原告勝訴，日本政府應賠償每人2億韓元（約15.3萬美元），逆轉一審結果。

日本讀賣新聞報導，上川陽子今天上午在南韓釜山與南韓外交部長朴振進行約1小時25分會談，並觸及南韓高院這項判決。日本政府基於主權國家不須服從他國司法權的國際法上「主權豁免」原則，將不會回應這項判決，也不會提出上訴，因此預料判決將定讞。

南韓政府相關人士透露，朴振在會中表明，對於2015年日韓已確認慰安婦問題最終且不可逆解決的協議，「作為正式協議我們表示尊重」，將持續和日方進行意見溝通。

報導指出，多數看法認為，跟日本企業資產被扣押的「前徵用工」（二戰時期日本企業強徵南韓勞工）訴訟不同，外國政府資產受到維也納條約等保護，要採取強制執行並非易事。

日本政府將在關注司法程序進展的同時，考量未來也將與南韓總統尹錫悅政府一同致力建構迎向未來的日韓關係。

今天這場日韓雙邊外長會談中，除了再度確認日韓及日美韓合作因應北韓外，也針對南韓釜山爭取主辦2030年世界博覽會交換意見。

南韓 日本 北韓

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