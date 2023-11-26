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封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

日觀光客免稅制擬改「先付後退」 預計2025年上路

編譯易起宇／綜合外電

日本政府正考慮修改提供給外國遊客的免稅購買制度，以防止制度遭濫用，未來可能和一般國家做法一樣，旅客購買時一律採含稅價，即包含10%的消費稅，待出境時確認商品後再退稅，上路時間點可能落在會計年度2025年以後，因為百貨和零售業者需要時間準備。

日媒日前披露，日本海關當局雖然對購買免稅品、卻不符免稅要件的外國觀光客補徵約22億日圓（約1472萬美元）消費稅，但由於部分外國觀光客未補繳稅款就離境，造成約21億日圓追討無門。

日經新聞報導，日本政府官員已就調整免稅購物制度，向執政的自民黨和公明黨報告，預計此項調整會納入12月公布的稅制修正大綱中。報導指出，日本現行的免稅購買制度，是讓旅客在特約免稅店和銷售櫃台購物時，可直接享免稅價，免徵10%消費稅，前提是旅客符合在日本停留不超過六個月，商品帶回國僅做為個人物品使用。但有些消費者卻把免稅商品拿到日本國內轉賣。

免稅店家必須確認買家並非日本住民，並保留購買紀錄，若是店家未能分辨出免稅交易的目的是為了進行不當轉賣，店家將被追討未支付的消費稅。

據報導，蘋果日本子公司去年12月就曾遭日本稅務機關調查，並被追討到2021年9月止兩年間的130億日圓（8700萬美元）消費稅，理由是該公司未能發現多筆與iPhone等商品有關的交易並未符合免稅條件。

據日本國稅廳2021年7月到2022年6月間調查，企業漏報消費稅的案例共2萬4000件，成功追討的稅額總計869億日圓，年比增加20%。

全日本目前約有5萬3000家免稅店，比十年前增加逾十倍。在日圓貶值帶動下，訪日旅客需求正在復甦。許多人士正在呼籲日本，應趁此機會將免稅制度改為退款模式，與世界接軌。

另外，日本百貨店協會24日表示，10月百貨公司免稅銷售年比暴增2.8倍至383億日圓（2.58億美元），超越2019年4月的344億日圓，創歷來新高。

日本 觀光 退稅

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