我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

美日韓外長通話 譴責北韓衛星挑釁 平壤宣稱拍到珍珠港基地畫面

編譯高詣軒／綜合報導
北韓官方媒體北韓中央通信社報導，金正恩24日在平壤視察國家航空航天技術總局。（Getty Images）
北韓官方媒體北韓中央通信社報導，金正恩24日在平壤視察國家航空航天技術總局。（Getty Images）

美國國務院24日聲明，國務卿布林肯當天和日本、南韓外長通話，商討北韓21日發射軍事偵察衛星「萬里鏡一號」，三人齊聲譴責此舉破壞朝鮮半島及東北亞區域穩定。北韓官媒朝中社25日報導，其領袖金正恩已檢視該衛星所拍「重大目標區」照片，包括南韓首都首爾和美軍基地所在城市。

綜合路透、韓聯社和日本放送協會（NHK）等日媒報導，布林肯和南韓外長朴振、日本外務大臣上川陽子通話20分鐘，三人均認為北韓藉由彈道飛彈技術發射衛星，明顯有違安理會決議，重申平壤彈道飛彈發射嚴峻威脅區域安全，將密切合作使北韓完全非核化。

三人並呼籲國際合作阻止北韓軍購，遏阻收益流向北韓非法大規模毀滅性武器和彈道飛彈計畫。三方同意應該明確展現北韓挑釁將付出代價。上川則強調有關北韓問題，亦應看重與北京的合作，日本會向中方傳遞日方立場，就各層面密切溝通。

金正恩25日視察國家航空航天技術總局控制中心，檢視衛星攝得鎮海、釜山、蔚山、浦項、大邱、江陵等南韓主要目標地區影像。衛星據稱也拍到停靠釜山作戰基地的美軍核動力航艦卡爾文森號、夏威夷珍珠港海軍基地和檀香山希卡姆空軍基地影像。

北韓22日即稱衛星拍到美軍關島基地，被南韓防長申源湜指為誇大。據稱金正恩24日還確認首爾、木浦、群山、平澤、烏山等韓軍和駐韓美軍基地所在地衛星影像。

面對國際譴責，金正恩稱發射衛星屬於北韓自衛權利。衛星資訊網站Orbtrack預測，萬里鏡一號每天將通過朝鮮半島上空二至四次。

另外，韓聯社報導，金正恩在22日至25日共3次訪問航空宇宙技術總局平壤綜合管制所，顯示出對偵察衛星運作的高度重視。不過，由於北韓至今未公開衛星所拍照片，暫時無法研判其所說是否屬實。分析指出，即使北韓偵察衛星正常運作，其照片解像度相信較差，難以在軍事上發揮效用。

北韓21日深夜發射「千里馬一號」火箭，將「萬里鏡一號」偵察衛星送入軌道。（美聯社...
北韓21日深夜發射「千里馬一號」火箭，將「萬里鏡一號」偵察衛星送入軌道。（美聯社）

北韓 南韓 金正恩

上一則

哈瑪斯再放17人 仍無美籍 以色列釋39巴人

下一則

日觀光客免稅制擬改「先付後退」 預計2025年上路

延伸閱讀

金正恩視察衛星發射 髮斑白人憔悴 稱行使自衛權

金正恩視察衛星發射 髮斑白人憔悴 稱行使自衛權
北韓成功發射偵察衛星 金正恩帶女兒出席慶功宴

北韓成功發射偵察衛星 金正恩帶女兒出席慶功宴
分析：普亭金正恩交好 中俄不封頂關係碰天花板

分析：普亭金正恩交好 中俄不封頂關係碰天花板
平壤官媒：金正恩檢視偵察衛星傳回美軍關島基地影像

平壤官媒：金正恩檢視偵察衛星傳回美軍關島基地影像

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
法國第一夫人碧姬．馬克宏（中）。（路透）

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

2023-11-20 04:49

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄