美日韓外長通話 譴責北韓衛星挑釁 平壤宣稱拍到珍珠港基地畫面

北韓官方媒體北韓中央通信社報導，金正恩24日在平壤視察國家航空航天技術總局。（Getty Images）

美國國務院24日聲明，國務卿布林肯當天和日本、南韓 外長通話，商討北韓 21日發射軍事偵察衛星「萬里鏡一號」，三人齊聲譴責此舉破壞朝鮮半島及東北亞區域穩定。北韓官媒朝中社25日報導，其領袖金正恩 已檢視該衛星所拍「重大目標區」照片，包括南韓首都首爾和美軍基地所在城市。

綜合路透、韓聯社和日本放送協會（NHK）等日媒報導，布林肯和南韓外長朴振、日本外務大臣上川陽子通話20分鐘，三人均認為北韓藉由彈道飛彈技術發射衛星，明顯有違安理會決議，重申平壤彈道飛彈發射嚴峻威脅區域安全，將密切合作使北韓完全非核化。

三人並呼籲國際合作阻止北韓軍購，遏阻收益流向北韓非法大規模毀滅性武器和彈道飛彈計畫。三方同意應該明確展現北韓挑釁將付出代價。上川則強調有關北韓問題，亦應看重與北京的合作，日本會向中方傳遞日方立場，就各層面密切溝通。

金正恩25日視察國家航空航天技術總局控制中心，檢視衛星攝得鎮海、釜山、蔚山、浦項、大邱、江陵等南韓主要目標地區影像。衛星據稱也拍到停靠釜山作戰基地的美軍核動力航艦卡爾文森號、夏威夷珍珠港海軍基地和檀香山希卡姆空軍基地影像。

北韓22日即稱衛星拍到美軍關島基地，被南韓防長申源湜指為誇大。據稱金正恩24日還確認首爾、木浦、群山、平澤、烏山等韓軍和駐韓美軍基地所在地衛星影像。

面對國際譴責，金正恩稱發射衛星屬於北韓自衛權利。衛星資訊網站Orbtrack預測，萬里鏡一號每天將通過朝鮮半島上空二至四次。