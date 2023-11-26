西班牙、比利時斥濫殺平民 以色列轟撐恐怖主義

以色列與哈瑪斯協議自24日起停火4天，但當天仍傳出槍擊事件。（Getty Images）

以色列 外交部長昨天會見西班牙和比利時大使，對兩國領袖有關以色列進攻巴勒斯坦加薩 地區的言論予以「嚴厲譴責」。

中央社引述法新社報導，比利時總理德克魯（Alexander de Croo）昨天訪問加薩和埃及間的拉法關卡（Rafah border crossing），他表示以色列的「行動需要尊重國際人道主義法」，同時也譴責在加薩走廊（Gaza Strip）的破壞行為「不可接受」。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）附和德克魯的觀點，稱在巴勒斯坦領土上「肆意殺害無辜平民」的行為「完全不能接受」。

比利時與西班牙總理皆呼籲在飽受戰爭蹂躪的加薩走廊永久停火。

以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）辦公室在一份聲明中表示，他「下令會見這些國家的大使予以嚴厲譴責」，並指責兩位領袖支持「恐怖主義」。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在另一份聲明中表示，他「強烈」譴責這些歐洲領袖的言論。

內唐亞胡辦公室發表的聲明指責歐洲領袖，未「將全部責任歸咎於哈瑪斯所犯下的反人道罪行：屠殺以色列公民並利用巴勒斯坦人作為肉盾」。

另外，美聯社報導，以色列與哈瑪斯協議自24日起停火4天，但當天仍傳出槍擊事件，有部分巴勒斯坦人不顧以色列軍隊警告，企圖往作為主要戰區的加薩北部移動，因此遭以軍開槍攻擊，共2死11傷。

一名先前逃離加薩城的巴勒斯坦難民阿米爾（Sofian Abu Amer）說，「我決定冒險往北走，回去看看自己的家。我們沒有足夠的衣服、食物和水，太災難了。我寧願冒險送死。」