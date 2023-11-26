哈瑪斯再放17人 仍無美籍 以色列釋39巴人

哈瑪斯25日釋放了第二批人質。（路透）

路透報導，以色列 和哈瑪斯 稍早因援助物資進入北加薩 的問題推遲交換行動，所幸在卡達和埃及斡旋下，雙方重啟交易，哈瑪斯於25日深夜將13名以色列和4名他國籍人質送交紅十字國際委員會。

另外，CNN報導，以色列已釋放囚禁在西岸拉馬拉(Ramallah)的39名巴勒斯坦平民，其中33名為孩童，另有6名婦女。

美國總統拜登表示，加薩人質獲釋只是開始，以哈休戰延長的機會很大，但前兩批獲釋人質皆不見美國公民。

以色列當局表示，13名以色列人和4名泰國公民，已回到以色列。其中8人為兒童，其餘為婦女，年紀最輕的僅有3歲。

年僅9歲的艾蜜莉‧韓德（Emily Hand）在此次的獲釋名單中，他的父親湯瑪斯原先認為艾蜜莉已在哈瑪斯10月7日的突襲中喪生，但數周後以色列官員告訴他，由於尚未尋獲艾蜜莉的遺體，所以還不確定艾蜜莉是否被哈瑪斯殺害。在得知女兒在獲釋人質名單中之後，湯瑪斯25日表示，他過去這段時間一直活在痛苦中，但他不放棄任何希望，現在他要帶著女兒的愛犬和女兒重逢。

在哈瑪斯指控以色列違反這項交換協議後，這次的人質釋放行動比預期晚了數小時。哈瑪斯發言人哈姆丹（Osama Hamdan）仙橋表示推遲第二輪交換行動的原因是以色列沒有履行協議，從25日首度休兵至今，全部340輛物資卡車僅65輛順利進入北加薩，「不到以色列承諾的一半」。以色列官員已否認哈瑪斯的指控。

白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）表示，美國總統拜登（Joe Biden）曾和卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）就推遲一事進行交談，在3個半小時通話後，白宮知悉交換重啟。