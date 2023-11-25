第二輪交換重啟 哈瑪斯送交13+4人質 以色列釋放39名巴人
路透報導，以色列和哈瑪斯稍早因援助物資進入北加薩的問題推遲交換行動，所幸在卡達和埃及斡旋下，雙方重啟交易，哈瑪斯於25日晚間將13名以色列和4名他國籍人質送交紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）。
卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）在社群平台X發文表示，「13名以色列和4名他國人質已經在前往拉法關口的途中。」
以色列人質方面，其中8人預計為兒童，其餘為婦女。
另外，CNN報導，以色列已釋放囚禁在西岸拉馬拉(Ramallah)的39名巴勒斯坦平民，其中33名為孩童，另有6名婦女。
外交事務知情人士透露哈瑪斯將持續履行為期4天的交換協議。
哈瑪斯發言人哈姆丹（Osama Hamdan）仙橋表示推遲第二輪交換行動的原因是以色列沒有履行協議，從25日首度休兵至今，全部340輛物資卡車僅65輛順利進入北加薩，「不到以色列承諾的一半」。
白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）表示，拜登（Joe Biden）總統曾和卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）就推遲一事進行交談，在3個半小時通話後，白宮知悉交換重啟。
上一則
國際反婦女受暴日 巴黎萬人上街籲「加強刑罰」
下一則
FB留言