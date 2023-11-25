金正恩視察衛星發射 髮斑白人憔悴 稱行使自衛權

北韓官媒22日公布領導人金正恩親自視察發射衛星的照片，明顯可見金正恩的鬢角和前額多出許多白髮，引發關注。（美聯社）

北韓 國營媒體報導，北韓領導人金正恩 表示，北韓最近發射一枚偵察衛星，是在行使自我防衛權利。北韓慶祝發射成功，展現北韓有能力打擊全球任何地方。不過媒體意外發現，已有一個多月沒露面的金正恩，頭髮明顯發白，模樣也有些憔悴，比3個月前公布的亮相模樣，憔悴不少，照片曝光立刻引發熱議。

路透報導，北韓21日表示已將第一枚偵察衛星送上軌道，此舉因違反聯合國禁止使用適用彈道飛彈計畫技術的決議，招致國際社會譴責。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩視察國家航空航天技術總局（National Aerospace Technology Administration, NATA）讚揚太空科學家與技術人員，稱在國家面臨敵對勢力「危險且具侵略性的行為」時，21日發射行動是「令人大開眼界的事件」。

金正恩說，「北韓擁有偵察衛星是在全面行使自衛權，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）武裝部隊不會有絲毫讓步、也不會停止，哪怕只有片刻。」

北韓23日舉行慶祝發射偵察衛星的宴會，總理金德訓（Kim Tok Hun）表示，這枚衛星將讓北韓軍隊發展成「全球最優良的軍隊，擁有打擊全球任何地方的能力」。

北韓國營媒體發布的照片顯示，金正恩的家人與他一起慶祝發射成功。金正恩的女兒坐在旁邊，穿著印有NATA標誌的上衣參加宴會，金正恩的妻子、胞妹、火箭科學家與工程師也都出席。

北韓官媒發布領導人金正恩「視察」發射的模樣，不過眼尖人士也注意到官媒公布的照片中，金正恩兩鬢長出的白頭髮引人關注。這是39歲的公開現身的身影中，第一次出現白髮景象，也創下他掌權以來沒公開露面的最久紀錄。金正恩突然出關，以行動向世人宣告，朝鮮半島風暴將至。

MBN記者：「有分析認為這是為了營造，為國事日夜操勞的領導人形象，並在刻意模仿（金正恩祖父）金日成。」YonhapnewsTV記者：「也有人認為他是在模仿（祖父）金日成肖像，或者患有高血壓 等疾病，或是因為壓力導致他的白髮可能更多。」