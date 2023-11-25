都柏林驚爆校園砍人案 1女3童受傷 引發反移民暴動

愛爾蘭首都都柏林23日發生持刀襲擊案後，晚間爆發騷亂。防暴警察在一輛着火警車旁與示威者對峙。（路透）

愛爾蘭首都都柏林市一間小學外發生持刀攻擊案，一名女子和3名兒童受傷，犯嫌被捕。事發後，都柏林發生數十年來最大暴動，有幾百名反移民 示威者上街抗議並與警衝突，放火燒車和搶奪店舖。爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）24日表示，暴動滋事者的動機是「仇恨」，「使愛爾蘭蒙羞」。

綜合媒體報導，社群媒體 傳言犯嫌為一名外籍人士，有反移民組織指犯嫌疑似是阿爾及利亞人，引發數百反移民示威者上街抗議，焚燒一輛汽車，並與警方發生衝突，甚至有人趁火打劫商店。

一名抗議者說：「愛爾蘭人民正在遭受這些人渣的攻擊。」愛爾蘭警察首長哈里斯（Drew Harris）混亂局面歸咎於一個「極右派意識形態助長的瘋狂派系」，並警告不要散布「不實訊息」。

哈里斯表示，有數輛警車受損，影片顯示一輛汽車起火燃燒。

警方稍早宣布發生重大事件，並在都柏林市中心的帕內爾廣場（Parnell Square）周圍拉起警戒線，但表示他們不認為有恐怖主義動機。

瓦拉德卡說：「那些涉事者令都柏林蒙羞，令愛爾蘭蒙羞，也令他們的家人和自己蒙羞。」

哈里斯（Drew Harris）指出，暴力程度達到數十年來所未見。哈里斯表示：「我們昨晚看到的是令人吃驚的暴力事件。這些是我們數十年來未曾見過的場景。」

媒體其後稱犯嫌是愛爾蘭公民，在當地生活了20年。警方表示34人涉及騷亂被捕。

人口530萬的愛爾蘭在俄軍侵烏後有多達10萬名烏克蘭 難民湧入該國，成為歐盟中難民數量最多的國家之一。此外，愛爾蘭長期面臨住屋危機，數十萬民眾缺少住房，造成許多人對難民強烈不滿，

自去年以來，愛爾蘭的反移民活動有所增加。極右翼分子不時鼓動反移民情緒，聲稱「愛爾蘭已滿」。